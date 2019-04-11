Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor

Rıfat GULİ

Cambro Özay İşyeri Baştemsilcisi/Gebze

Adem YILMAZ

Alpla Plastik İşyeri Baştemsilcisi/Gebze



İstanbul Silivri’de üretim yapan KALE KAYIŞ’taki işçi kardeşlerimiz sabah temiz olan üst başlarıyla çalışmaya başladıktan 12 saatlik çalışma sonunda havalandırma bulunmayan fabrikada havada uçuşan tozlardan evlerine kapkara gitmek zorunda kalmaktalar. İşçi kardeşlerimiz çalışırken kanserojen olan zehirli plastik tozlarını solumak zorunda kalıyorlar.

Çalışırken ölmemek için, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalışmayacağız, çalışmıyoruz diyerek 34 gün önce direnişe geçtiler. Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimiz ölmemek, elini, kolunu kaybetmemek, çalışma koşullarını iyileştirmek, ekmeğini büyütmek için sendikamız Petrol-İş’te örgütlendiler. Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimiz ekmeğini büyütmek, daha iyi koşullarda çalışmak için sendikamıza üye olmanın yanında çalışırken ölmemek, sakat kalmamak için de direnişe başladılar.

Fotoğraf işçiler tarafından Evrensel'e gönderilmiştir.

Kale Kayış’ta çalışan işçi kardeşlerimiz bugüne kadar 3 arkadaşlarını iş cinayetlerinde yitirdi. Hiçbir önlem alınmadı. Yetmedi parmakları koptu, yetmedi kolları kırıldı. 25 ile 30 yaş aralığında genç işçi kardeşlerimizde KOAH hastalığı tespit edildi. Artık ölmeyelim, sakat kalmayalım, kansere yakalanmayalım, insanca bir ücret, insanca çalışma koşulları için sendikamızda örgütlendiler. Fabrika yönetimi işçi kardeşlerimizin sendikalaşma mücadelesine işten atmalar, baskı ve tehditlerle cevap verdi. Her türlü baskı ve tehdide rağmen işçi kardeşlerimiz sendikalaşma haklarından vazgeçmediği gibi ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ diyerek direnişe geçtiler.

Kale Kayış işçileri: Ya ölmeye razı olacağız ya da hakkımızı alacağız

Bizler Petrol-İş Gebze Şubesine bağlı Cambro Özay ve Alpla Plastik işyeri temsilcileri olarak 34 gündür direnişte olan Silivri’deki Kale Kayış işçi kardeşlerimizi dayanışma amacıyla ziyarete gittik. Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimiz “Ya burada ölmeyi-sakat kalmayı kabul edeceğiz, ya da direnerek hakkımızı alacağız” diyerek Petrol-İş’te örgütlendiklerini ve direnişe geçtiklerini anlattılar. Bazen söz yetmez derler ya işte Kale Kayış’ta sözün bittiği yerdeyiz. Bu nedenle Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimizin fotoğraflarına iyice bakalım. Bu sınıf kardeşlerimizi bu hak arama mücadelesinde yalnız bırakmayalım. Hangi iş kolundan olursak olalım, hangi sendikaya üye olursak olalım ya da sendikasız olalım, emekten yana, sınıftan yana herkese çağrımızdır.

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Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimizin gözlerine iyice bakalım. ÇALIŞIRKEN ÖLMEMEK İÇİN 34 gündür direnen işçi kardeşlerimizle maddi-manevi dayanışmayı büyütelim. Kale Kayış işçisi kazanırsa hepimiz kazanırız. Haydi dayanışmaya.

KALE KAYIŞ İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR.

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ.

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI.



Fotoğraf işçiler tarafından Evrensel'e gönderilmiştir.

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