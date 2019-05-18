18 Mayıs 2019 10:52

Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

Adana'daki Atlas Denim'de sendikalaşma mücadelesi yürüten Öz İplik-İş'in basın açıklamasında patron işçilere kendi lehine slogan attırdı.

Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Öz İplik-İş Sendikası, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atlas Denim’de sendikalaşma çalışmalarının engellenmek istenmesine ve 3 işçinin işten atılmasına tepki göstermek için fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Sendikacılar geldiğinde fabrika önünde bekleyen işçiler basın açıklamasının başlamasının ardından “Atlas’ta sendika istemiyoruz” “İşte çalışan, işte patron”, “Atlas Denim Patronu Beytulah Yıldız” sloganları attı. Açıklamadan sonra konuyla ilgili konuşan Sendika Genel Başkanı Rafi Ay ise işçilerin patronun baskısı ile slogan attıklarını belirterek örgütlenme çalışmasına devam edeceklerini söyledi.

    PATRON SOYUNMA ODALARININ KAPISINI KAPATMIŞ

    Bir kısmı daha önce Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu BOSSA’da çalışmış olan işçilerin neden patronun ağzından slogan attığını ve işyerindeki çalışma koşullarını fabrikada çalışan işçilere sorduk. İşçilerin işten atılma kaygısı ile fabrika önüne gelmeye zorlandığını anlatan işçiler “Normalde mesai bitiminden sonra soyunma odalarına gidilir. Ancak soyunma odalarının kapıları kapatılarak işçiler kapı önüne getirildi. İşçiler işten atılmamak için oraya gitti. Önde slogan atanlar daha önce BOSSA’da çalışmış, şimdi Atlas’ta teknisyen, ustalar. Fabrikada sendikaya üye olan da var. Ama BOSSA’dan gelip, ‘Bu sendika işçiye sahip çıkmaz’ diyen de var. Ama işçi ‘Biz sendika istemiyoruz, hayatımızdan memnunuz’ diyemez. Çünkü ücretler düşük, en ufak hata yapan işten atılıyor” dedi.

    Eylemde atılan sloganların patronun söylemleri ile paralelliği dikkat çekiyor. Sendikanın fabrikayı bitireceğinden, işçinin sırtından geçindiği iddia ediliyor. Sloganların iki sebebi var gibi görünüyor. Asıl neden patronun baskısı, ikinci neden ise mücadeleci sendikacılık yerine patronla anlaşan, işçiye inisiyatif vermeyen sendikacılık anlayışının yaygın olması nedeniyle işçilerin sendikalara mesafeli yaklaşması.

    Atlas Denim

    Fotoğraf: Evrensel

    “PATRON SUÇ İŞLİYOR”

    Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay yaptığı basın açıklamasında fabrika önünde yapılan basın açıklamasında işçilerin e-Devlet şifresini alıp işçileri sendikadan istifa ettiren işverenin suç işlediğini ve suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.  Açıklamaya Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Çelik-İş, Hizmet-İş, OLEYİS, Öz Orman-İş Adana Şubeleri ile, Öz İplik-İş'in Antep, Maraş, Kayseri, Niğde, Aksaray şubeleri destek verdi.

    3 İŞÇİ İŞTEN ATILDI

    Öz İplik-İş Sendikası Adana Şubesi yaklaşık bir ay önce Atlas Denim’de örgütlenmeye başladı. 750’ye yakın kişinin çalıştığı fabrikada sendikaya 100’ün üzerinde işçi e-Devlet üzerinden üye oldu. İşçilerin sendikada örgütlenmeye başladığı öğrenilince işçiler üzerinde baskılar başladı. Patron yaklaşık 10 gün önce şefleri aracılığı ile “e-Devlet şifresini getirmeyen işe gelmesin” diyerek işçileri e-Devlet şifrelerini vermeye zorladı. E-Devlet şifresini vermek istemeyen işçilerden kendi gözleri önünde sisteme kendileri girip istifa etmeleri istendi. 11 Mayıs’ta işverenin e-Devlet şifresini istemesinin suç olduğunu anlatan sendikacıları işveren temsilcisi konumundaki çalışanlar saldırarak darbetti. Geçtiğimiz günlerde ise sendikadan istifa etmek istemeyen 3 işçi işten atıldı.

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