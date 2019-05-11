11 Mayıs 2019 11:39

"e-Devlet şifrenizi vermeyin" diyen sendikacılara saldırı

Adana Atlas Denim’de örgütlenme çalışması yapan Öz İplik İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri saldırıya uğradı.

"e-Devlet şifrenizi vermeyin" diyen sendikacılara saldırı

Adana Atlas Denim’de örgütlenme çalışması yapan Öz İplik İş Sendikası

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Zorla işçilerin e-Devlet şifresinin istendiği Atlas Denim’de örgütlenme çalışması yapan Öz İplik İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri saldırıya uğradı.

    İşçileri e-Devlet şifresi vermemesi yönünde uyaran sendikacılara işveren temsilcisi konumundaki bir grup saldırıda bulundu. Saldırıya uğradıklarını gazetemize bildiren Öz İplik İş Örgütlenme Uzmanı Sedat Çetin kendisinin ve Şube Başkanı Murat Kunt’un darp edildiğini söyledi. Çetin, “Biz bir gün önce gidip işçileri patronun suç işlediğini söyleyerek uyardık. Aynı zamanda patron hakkında işçilerden e-Devlet şifrelerini alarak sendikadan zorla istifa ettirdiği için suç duyurusunda bulunduk. Bizim uyarılarımızdan rahatsız olan patronun bize yönelik bir saldırı ya da rencide edici bir davranışta bunacağını duymuştuk. Yine de gidip işçilere Anayasal haklarına sahip çıkmaları çağrısı yaptık. İşçiler sendika hakkından vazgeçmesin” dedi.

    “SENDİKA HAKKINI ENGELLEYENLER MAHKEMEDE HESAP VERECEK”

    Darp edildikleri yeri gören kameraların önünün servis araçları ile kapatıldığını söyleyen Çetin, “Saldıran grup önce benim önünden geçti. Benim bulunduğum yerde bir şey yapmadılar. Bir süre sonra Murat Kunt’u yumrukladıklarını gördüm. 20-25 kişilerdi. Ben de araya girmek için oraya gittiğimde 10-15 kişi önümü kesip beni de darp etti. Gömleğimi yırttılar. Hakaretler ve küfürlerle “bir daha buraya gelmeyin’ dediler” şeklinde konuştu. Darp raporu alıp saldırganlar ve patron hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Çetin, Yasaları çiğneyerek işçinin sendika hakkını engelleyenlerin mahkemede hesap vereceğini, Atlas Denim’de de işçilerin örgütleneceğini söyledi.

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