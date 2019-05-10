Öz İplik-İş: E-Devlet şifresini isteyen Atlas patronu suç işliyor

Volkan PEKAL

Adana

Öz İplik-İş Adana Şubesi örgütlenme çalışması yaptığı Atlas Denim Tekstil fabrikası yönetiminin usulsüz şekilde işçilerin e-devlet şifresini istemesine tepki gösterdi. Fabrikada 100’ün üzerinde üyeleri olduğunu ifade eden Öz İplik-İş Adana Şube Başkanı Murat Kunt, sendikalaşma çalışması yapmaya başladıktan sonra işçilerin sendikadan istifa etmesini isteyen patronun işçilerden zorla e-devlet şifrelerini toplamaya başladığını söyledi.

'İŞVEREN ZORLA ŞİFRE İSTİYOR'

Anayasa’nın 51’inci maddesinde geçen “Ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına” dikkat çeken Kunt, işverenin e-devlet şifresi istemesinin suç olduğunu söyledi. Kendilerinden e-devlet şifrelerini isteyenlerin TCK 136’da yer alan Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçu işlediğini ifade eden Kunt, sendikaya üye olmanın demokratik ve anayasal hak olduğunu belirterek kişisel bilgilerinin yer aldığı e-devlet şifrelerini vermemelerini istedi. Örgütlü oldukları BOSSA’da çalışırken Atlas Denim’e geçen işçilerin çalışma koşullarından ve ücretten şikayet ederek kendilerine ulaştığını ifade eden Kunt, 25 gündür sendikalaşmak için çalışma yaptıklarını belirterek “Üye de yapık ama işveren yasadışı işlerle işçilere baskı yapıp istifaya zorladı” dedi.

Öz İplik-İş Adana Şube Başkanı Murat Kunt | Fotoğraf: Evrensel

SENDİKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İşçilerden aldıkları bilgiye göre dün sabah işe başlamadan önce işveren temsilcilerinin ellerinde tabletlerle her daireyi dolaştığını söyleyen Kunt, e-devlet şifrelerini istediklerini, vermek istemeyenlerin tablete şifresini kendileri girerek sendikaya üye olup olmadığını kontrol ettiklerini ve sendikadan zorla istifa ettirildiklerini söyledi. Sendikaya üye olduğunu belirterek istifa etmeyi kabul etmeyen işçilerin olduğunu dile getiren Kunt, işçilerin olanlara şahit olduğunu belirterek konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'TEMPOLU ÇALIŞIYORUZ, YEMEK YETERSİZ'

2 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen bir işçi, aynı işi yapan işçilerden bazılarının 2 bin 200 lira, bazı işçilerin ise 2 bin 350 lira ücret aldığını belirterek işverenin işçiler arasında rekabet yaratmaya çalıştığını söyledi. İşyerindeki baskıları ve bu rekabeti önlemek için sendikalı olduklarını dile getiren işçi, “Çalışma şartlarımız tempolu. Yarım saat öğle molamız var. Yemeklere bile zor yetişiyoruz. Yemekler bir kaşık, insanlar aç kalıyor. Servisler yetersiz” dedi. Bunların düzeltilmesi için sendikaya üye olduklarını söyleyen işçi, “Tek tek odaya çağırıp e-devlet şifrenizi vereceksiniz diyorlar. İşten atmakla tehdit edercesine ‘Çıkarıp getirmezseniz çok kötü şeyler olacak’ diyorlar” dedi. Maaş bordroları yerine A4 kağıdı üzerinde bilgisayar çıktısı veriyorlar. Maaşlarımızın detayını göremiyoruz. Mesaimizi göremiyoruz” dedi.

‘E-DEVLET ŞİFRESİNİ GETİRMEYEN İŞE GELMESİN’

Adana Organize Sanayi Bölgesinde kurulu, 750 işçinin çalıştığı Atlas Denim Tekstil yönetiminin “Yarın e-devlet şifresini getirmeyen işe gelmesin” dediği ifade eden Kunt ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Çetin, yapılan işlemin suç olduğu yönünde bilgilendirme yapmak için önceki gün fabrika önünde işçilere seslendi.

‘SENDİKA ANAYASAL HAK, ENGELLEYEN SUÇ İŞLER’

Sendikacıların fabrika önüne gelmesi ile işveren temsilcileri işçilere servislere binmesini istedi. İşçilerin sendikacıların söylediğini dinlememesinden rahatsız olan işveren temsilcileri otobüslerin fabrika içerisine girmesi talimatında bulundu. Duvarın arkasından işçilere seslenen Sedat Çetin, şifrelerinin istenmesinin suç olduğunu, sendikaya üye olmanın anayasal hak olduğunu ifade etti. Öz İplik-İş yöneticileri bildirilerle işçileri bilgilendirdi.