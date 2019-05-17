İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı

İstanbul Havalimanında öğleden sonra rüzgar nedeniyle çok sayıda uçak iniş yapamadı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar havalimanını pas geçmek zorunda kaldı ve Tekirdağ'daki Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; uçakların tur atmasının nedeninin rüzgardan kaynaklandığı öğrenildi.

AA'nın haberinde ise Kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı ve bazı uçakların pisti pas geçtiği belirtildi.

AirTürk Haber sitesi ise THY’nin Basel, Bremen ve Elazığ’dan gelen uçaklarının da Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na indiğini, THY’nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının da İzmir’e geri döndüğünü duyurdu. THY’nin TK2325 sefer sayılı İzmir-IST seferini yapan uçağının da İzmir’e geri döndüğü belirtildi.

"7 SAATTİR BEKLETİLİYORUZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteyi arayan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi. Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmaklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.

Bir süre sonra uçaklar 1 saat rötarla havalimanına iniş yapabildi

Fotoğraf: Evrensel

TMMOB: 2014 YILINDA BİZ DEMİŞTİK

TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Cevahir Efe Çelik, TMMOB'un 2014'te yayımladığı 3. Havalimanı Teknik Raporunu sosyal medya hesabından paylaşarak uyarıların dikkate alınmamasını eleştirdi. Çelik, "İstanbul Havalimanı’nda bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçağın iniş yapamadığı ve Çorlu’ya yönlendirildiği haberleri kamuoyuna yansıdı. Biz demiştik demeyi sevmeyiz ama 2014 yılında biz demiştik." dedi.

Çelik'in paylaştığı TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 3. Havalimanı Teknik raporunda "Proje alanı deniz üzerinden gelen rüzgarlara açıktır. Uçuş için uçağın gelen rüzgarı önden alması gerekir, yandan ya da arkasından alması tehlikedir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Teknik Birimi'nin Karadeniz tarafından gelen rüzgarlar nedeniyle projeye onay veremediği bilinmektedir" vurgusu dikkat çekiyor.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu'nun 2014 yılında 3. Havalimanı ile ilgili yayınladığı rapordan bir bölüm



TMMOB İKK, kendi bünyesinde oluşturduğu 3. Havalimanı Çalışma Grubunun yaptığı araştırmaların sonucunu bir rapor haline getirmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda "Proje ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir değildir" denilmişti.

Raporda “Terk edilmiş kömür sahalarında, yapay olarak oluşmuş göller ve tepeler, aşırı miktarda kazı ve dolgu yapılacak olması, mevcut suni göllerin susuzlaştırılması, rehabilite edilmeden terk edilmiş kömür ve kum sahalarının durumu, havalimanı inşaatının böyle bir zemin üzerine inşası ancak kağıt üzerinde olanaklıdır” değerlendirmesi yapılmıştı.

Avukat Gülşah Deniz Atalar da havalimanı için verilen ÇED olumlu kararına karşı 2013'te TMMOB'ye bağlı odalarla açtıkları dava dosyasından konuyla ilgili kısmı paylaştı. Raporda ölçümlerin yetersiz olduğu, rüzgarların iniş ve kalkışlarda sorun yaratacağı açıkça belirtiliyor.

(HABER MERKEZİ)

3. havalimanı projesi kent bilimine aykırı