Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

Saadet Gıda işçisi Mahfuz Yaşıt’ın, darbedildiği için patron Sübet Çiçek, patronun akrabası Sebahattin Badem ve ara bulucu avukat Abdullah Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ara bulucu Abdullah Yazıcı hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı savcılık tarafından kaldırıldı. Savcılık şüphelilerin cezalandırılmasını talep ederek iddianameyi mahkemeye gönderdi.

İstanbul Esenyurt’ta kurulu bulunan Saadet Gıda’da engelli statüsünde işe giren ve 8 yılın ardından sendikal örgütlenmeye öncülük eden işçilerden olduğu için işten atılan DİSK/Gıda-İş üyesi Yaşıt, işe iade davasını kazanarak 2017’nin şubat ayında işbaşı yapmıştı. Yaşıt’ın anlattığına göre 9 Şubat 2017 günü patron Sübet Çiçek ve akrabası Sabahattin Badem, ‘Gel senle bu dava işini konuşacağız’ diyerek kendisini ikinci kata çıkarttı. Mahfuz Yaşıt, “İkinci katta bulunan personel müdürleri ve diğer tüm çalışanları dışarı çıkardılar. Avukatımla görüşeceğim dedim, telefonuma el koydular. Sonra beni dövmeye başladılar, daha sonra beni arabayla Kıraç’ta bulunan depoya götürdüler. Depoda çalışan 2-3 kişi vardı, onları dışarı çıkardılar. Burada da dövdüler. Muhtemelen bunların anlaşmalı olduğu bir ara bulucu avukat geldi. Bana zorla kendi isteğimle ayrıldığımı belirten bir kağıt imzalattılar” dedi.

İşçi Mahfuz Yaşıt, ara bulucu avukat Abdullah Yazıcı’nın da kendisini darbettiğini belirterek, “Avukat, bana hakaret ederek ‘Ben avukat değil miyim?’ deyip vurdu bana. Patronların dayağına da müdahale etmedi” dedi.

Ara bulucu avukat Abdullah Yazıcı ise gazetemize yolladığı yazılı açıklamada, suçlamayı kabul etmemiş, “Taraflarla görüşme sürecinden yanlarından ayrılma sürecine kadar hiçbir tehdit hakaret ve baskı, hiç kimseye karşı meydana gelmemiş, gelmesi de mümkün bulunmamaktadır” demişti.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Mahfuz Yaşıt’ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ara bulucu avukat Abdullah Yazıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.

Savcılık açıklamasında, “Müşteki vekilinin süresinde itirazı üzerine Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.11.2018 tarihli kararına göre kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesin olarak kaldırılmasına, müşteki mağdur hakkında iddia ettiği kasten yaralama ile ilgili adli rapor bulguları dikkate alınarak delillerin takdirinin mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek Abdullah Yazıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırılmıştır” dendi.

Ara buluculuk işlemleri sırasında da devam eden ‘kasten yaralama’ eyleminin şüpheli ara bulucu avukat Abdullah Yazıcı’nın da iştirakiyle işlendiği, isnat edilen suçtan yargılanması gerektiğini değerlendirilen açıklamada, “Şüphelilere atılı suçun uzlaşmaya tabii suç olduğu görülerek uzlaşma bürosuna gönderildiği, 22.04.2019 tarihli düzenlenen uzlaştırma raporuna göre, müşteki ve şüpheliler arasında uzlaşma yapılamadığı rapor halinde belirtilmiştir. Açıklandığı şekilde şüphelilerin müştekiyi işyerinde iş akdinin feshine mecbur bırakmak maksadıyla, kasten yaralama suçunu işledikleri, ibraz edilen delillere göre anlaşılmakla, isnat edilen suçtan yargılanmalarının yapılarak, ayrı ayrı gösterilen sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi, şüphelilerin mahkemenizde yargılanmasının yapılarak iddianamenin kabulüne karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” ifadeleri yer aldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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