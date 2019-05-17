17 Mayıs 2019 15:35
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 09:18

18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler

18 Mayıs'ta bazı müzeler saat 23.00’e kadar ziyarete açık olacak ve normal kapanış saatinden itibaren herkes ücretsiz girebilecek.

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18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA

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    Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü 49 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

    "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği; Avrupa’da 15., Türkiye’de ise 14. kez kutlanacak.

    Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre "Avrupa Müzeler Gecesi"nde kapanış saatinden itibaren 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzeler şöyle:

    1. Adana Müzesi
    2. Amasya Müzesi
    3. Alanya Müzesi
    4. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
    5. Ankara Cumhuriyet Müzesi
    6. Ankara Etnografya Müzesi
    7. Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi
    8. Antalya Müzesi
    9. Aydın Müzesi
    10. Bartın Amasra Müzesi
    11. Burdur Müzesi
    12. Bursa Arkeoloji Müzesi
    13. Çanakkale Troya Müzesi
    14. Çorum Müzesi
    15. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
    16. Edirne Müzesi
    17. Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
    18. Erzurum Atatürk Müzesi
    19. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
    20. Gaziantep Arkeoloji Müzesi
    21. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
    22. Hatay Arkeoloji Müzesi
    23. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
    24. İstanbul Ayasofya Müzesi
    25. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
    26. İzmir Arkeoloji Müzesi
    27. İzmir Atatürk Müzesi
    28. İzmir Efes Müzesi
    29. İzmir Ödemiş Müzesi
    30. Kahramanmaraş Müzesi
    31. Kastamonu Müzesi
    32. Kocaeli Müzesi
    33. Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
    34. Konya Mevlana Müzesi
    35. Mardin Müzesi
    36. Mersin Müzesi
    37. Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
    38. Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
    39. Muğla Fethiye Müzesi
    40. Muğla Marmaris Müzesi
    41. Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
    42. Niğde Müzesi
    43. Samsun Gazi Müzesi
    44. Side Müzesi
    45. Sinop Müzesi
    46. Sivas Müzesi
    47. Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
    48. Şanlıurfa Müzesi
    49. Uşak Müzesi

    (KÜLTÜR SERVİSİ)

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