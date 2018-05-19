Müze ve ören yerlerine 6 milyon 400 bin ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018’in ocak-nisan döneminde müze ve ören yerlerini 6 milyon 400 bin 957 kişi ziyaret etti.

Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren müze ve ören yerleri, bu yılın ilk aylarında ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü verilerine göre, 2018’in ocak-nisan döneminde müze ve ören yerlerine 6 milyon 400 bin 957 kişi ziyaret etti. En çok müze ziyaretinin gerçekleştiği il, 2 milyon 63 bin 486 kişiyle İstanbul olurken, bunu 757 bin 993 ziyaretçiyle Konya, 699 bin 805 ziyaretçiyle Nevşehir, 593 bin 182 ziyaretçiyle İzmir ve 410 bin 117 ziyaretçiyle Denizli izledi.

EN ÇOK ZİYARET TOPKAPI’YA

İstanbul’da en çok ziyaret edilen müze, 830 bin 588 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu. Ayasofya Müzesinin ziyaretçi sayısı 775 bin 161 olarak kayda geçti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Konya’daki Mevlana Müzesini ise 717 bin 158 kişi ziyaret etti. Mevlana Müzesi bu oranla Türkiye genelinde Topkapı ve Ayasofya’dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu. Denizli’deki ünlü Pamukkale Ören Yeri’ni 371 bin 282 kişi, İzmir’deki Efes Ören Yeri’ni de 346 bin 821 kişi ziyaret etti. İlk dört ayın müze ve ören yerleri toplam ziyaretçi rakamları içerisinde Pamukkale ve Efes, en çok ziyaret edilen dördüncü ve beşinci tarihi alan oldu. (Ankara/AA)

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