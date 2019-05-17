Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı

İstanbul’da Okyanus Tekstil’de çalışan Sibel Sunbul, işyerinde 3 işçi ve patronlar tarafından şiddete uğradığını söyledi. Darp raporu alarak şikayette bulunan Sunbul, 2 aydır çalıştığı işyerinde sadece 350 lira aldığını, sigortasının yapılmadığını ve hakları verilmeden kovulduğunu anlattı.

35 yaşındaki Sibel Sunbul polise verdiği ifadede, 2 aydır İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Okyanus Tekstil isimli işyerinde çalıştığını aktardı. Sunbul, “10 Mayıs günü saat 09.15 sıralarında çalıştığım işyerinde mutfakta bulunuyordum. İşyerinde çalışan 45 yaşındaki A. isimli şahıs arkamdan mutfağa geldi. Ben bu bayanla daha önceden de olan bazı konularımız nedeniyle konuşmuyordum. A. bana ‘Sen ne konuşuyorsun’ dedi. Ben kendisi ile konuşmadığımı söyledim. Bunun üzerine bana hakaret etti, üzerime gelip tokat attı. İşyerinden arkadaşlar bu bayanı alıp götürdü” dedi.

Daha sonra işe başladıklarını ifade eden Sunbul, “İşyerinde patron ile de tartışınca bunu duyan A. sevindi, benimle dalga geçti. Ben sinirlendim ve bir tokat attım. A, A’nın kocası R. ve oğlu Ü. üçü birden beni darp ettiler. Çalışanlar araya girdi bizi ayırdı.”

O sırada patronlardan birinin kendisine tokat attığını söyleyen Sunbul şöyle devam etti: “Benim kanayan yüzümü yıkamak için lavaboya götürdüler. Bu sırada asıl patron olarak bildiğim kişi bana küfür ederek atın dışarı dedi. Ben de o korkuyla kendimi işyeri dışına zor attım. İki aydır bu işyerinde çalışırım. Bu iki ayda sadece 350 TL maaş aldım, içeride alacağım maaşım vardır, ayrıca sigortamı yapmadıkları için sigorta paramı da vereceklerdi onu da vermediler. Ben A, A’nın eşi R, oğulları Ü ve 2 patrondan şikayetçiyim.”

Evrensel’e konuşan Sibel Sunbul, “Bana saldıran 3 kişinin arasından zor kurtuldum. Yanı başımda patronlardan birini görünce her nedense bana sahip çıkacağını düşündüm, fakat o da bana vurdu. Ardından beni yönetim odasına götürdüler. Orada da özür beklerken bu sefer de diğer patronun hakaretlerine küfürlerine maruz kaldım” dedi.

İşçiler arasında sürekli üretimde rekabet yaratıldığını ifade eden Sunbul, “Son yaşanan olayın patronlar tarafından kurgulandığını düşünür haldeyim. İşe girdiğim ilk haftadan beri sigorta talep ettim. Bir dahaki sefere gel diyerek iki ayı geçirdiler. Para da alamıyordum. Eşimle konuştum, eşim de ‘Ücretini vermiyorlar, sigorta yapmıyorlarsa ayrıl’ diyerek destek verdi. Kendimi böyle bir şeyin içinde buldum” diye konuştu.

Sunbul şöyle devam etti: “34 yaşındayım, 11 yaşından beri çalışıyorum. İlk işimde fabrikada makinelerin arasını süpürüyordum, süpürge benden büyüktü. Her işyerinden ayrılırken aynı şeyi düşündüm. Fakat hayat şartları, zorunluklarım benim her seferinde yeniden iş hayatına atılmama neden oldu. 3 çocuğum var, benim yaşadıklarımı onların yaşamasını istemiyorum.” (İstanbul/EVRENSEL)