Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz

“Her şey çok güzel olacak” sloganları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini dile getirdiği futbol tribünlerinin liderleri suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’le iftarda bir araya geldi.

İstanbul’un üç büyük kulübünün de tribünlerinde nüfuz sahibi olan Sedat Peker, buluşma sonrası yaptığı açıklamada “Hem Fenerbahçe, Hem Galatasaray, hem de Beşiktaş tribünündeki fanatik taraftar grubu liderlerinin birbirleriyle dostane samimiyetleri beni gerçekten çok etkiledi” dedi.

Peker’in mesajı şöyle devam ediyor:

“Tribünlerde hem kutsal değerlerimize, hem de değer verdiğimiz büyüklerimize karşı yaptırmak istedikleri kötü tezahüratları, tribünlerdeki dostlarımız sayesinde yaptıramayan bu kötü tezahüratları sürekli hale getirmeyi başaramayan cenahlar her ne kadar benim adımı sporda şiddetle özdeşleştirmeye gayret gösterseler de bu iftar organizasyonundan da anlaşılacağı üzere biz genç arkadaşlarımızın olduğu her yere sevgi, kardeşlik, barış ve dava adamlığı götürürüz.”

Bülent Kap’ın organize ettiği belirtilen toplantıya Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’in de katıldığı görüldü. (HABER MERKEZİ)

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