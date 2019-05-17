İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Zeynel Emre, ‘2. sınıf araç’ sahiplerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişleri nedeniyle kesilen idari para cezalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, tebligatın geç yapılmasından kaynaklı cezaların yüksek miktarları bulduğu iddiası ile yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde adım atılıp atılmayacağını sordu.

CHP’li Emre, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, 15 milyonu aşan nüfusu ve 2018 itibarıyla 3 milyon 571 bin kayıtlı araç sayısıyla İstanbul’un en önemli konularının başında ulaşımın geldiğini anımsatarak, trafik düzenlemelerine ilişkin vatandaşın bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yeterli ve doğru bilgilendirme yapılmamasının, hem bireysel mağduriyetlere yol açacağı, hem de kentin toplumsal düzeninde aksamaya sebebiyet vereceği vurgulanarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerine ilişkin 2019 yılının başından itibaren uygulamaya konulan düzenlemenin vatandaşlar açısından ciddi mağduriyetler yarattığı kaydedildi.

80 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI!

Önergede şöyle denildi:

“Bilindiği üzere 31 Mart Yerel Seçimlerine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 2018 yılının son günlerinde af niteliğinde bir düzenleme çıkarılmış; bu düzenlemenin ardından köprü geçişlerinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yeni uygulamaya gidilmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, aks aralığı 3,2 metrenin üstündeki hafif ticari araçların geçişi yasaklanırken, yasağın ihlal edilmesi halinde, araç sahiplerine her geçiş için 1.132,00 TL idari para cezası kesilmesi öngörülmüştü. Bu düzenlemeye ilişkin vatandaşlar ne yazık ki yeterince bilgilendirilmemiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden sonra çok sayıda vatandaşımız tekrardan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yasak geçişe ilişkin idari para cezasının aylar sonra tebliğ edilmesi ve bu sürede defalarca ihlalin söz konusu olması nedeniyle bazı vatandaşlarımız, 70-80 bin liraya varan idari para cezası ödemek zorunda kalmıştır.”

CEZALARA İLİŞKİN DÜZENLEME GÜNDEMDE Mİ?

CHP’li Emre, önergesinde şu sorulara yer verdi: