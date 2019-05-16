Ayçiçek üreticisine hastalıklı tohum satıldı verim yüzde 40 düştü

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ayçiçeği bu yıl Edirne çiftçisini tedirgin etti. Türkiye’nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacını karşılayan Edirne’de kullanılan bir tohum türü ve serin giden havalar ayçiçeği tarlalarını “köse” adı verilen hastalıkla vurdu. Edirne merkezde binlerce dekar ekili arazide görülen hastalık nedeniyle üretici hasatta yüzde 40’a kadar verim kaybı bekliyor. Köse hastalığı, kökten başlayarak bitkiyi sarıyor ve boy vermesini engelleyip ayçiçeği yapraklarında mantarlaşmaya neden oluyor.

"BU YIL MALİYETLERİN ARTMASI DA BİZİ DARA SOKTU"

Kent merkezinde 60 bin dekar ekili arazide “köse” hastalığı görüldüğünü söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı, Hüseyin Arabacı, “Mevsimin kurak ve serin geçmesi ve bir firmanın sattığı tohum nedeniyle köse hastalığı yaşanıyor. Bu hastalığı her marka ayçiçeği tohumunda yaşamadık. Ama bizim isteğimiz firmaların bu ürünleri piyasaya sürmemeleri. Geçtiğimiz yıllarda bu tohumlar yüksek verim yapan çeşitlerdi. Biz önceki yıllar yüksek verim nedeniyle bu çeşitleri ekmeye devam ettik. Fakat bu yılki hava şartları akşam soğuk, gündüz sıcak olması, iklim değişikliğinden bu hastalığa uygun bir ortam yarattı. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi ektiğimiz hastalıklı yerleri bozup tekrar ekmemize neden oldu, bu da büyük bir maliyet. Bu yıl maliyetlerin artması da bizi dara soktu. Hastalığın sadece kent merkezinde 60 bin dekar alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Edirne geneline baktığımızda ise çok daha fazla yani 300 ile 400 bin dekar alanda etkili olduğunu görüyoruz. Hava şartları iyi giderse verim kaybını azaltarak hasat yaparız. Bu süreç çiftçi için zor bir süreç diyebiliriz” dedi. (Edirne/DHA)