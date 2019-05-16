Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü

Samsun’da 31 yaşındaki Gökhan Erçin, eşi 30 yaşındaki Ayşe Erçin’i başından tabancayla vurarak öldürdü. “Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda” notu bırakıp, intihar etti.

Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Gökhan Erçin, tartıştığı eşi Ayşe Erçin’i silahla başından vurarak öldürdü. Erçin, aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi.

"HÂLÂ BANA SURAT YAPIYOR"

Çiftin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Gökhan Erçin’in olaydan önce “Eşimle ayrı yaşıyorduk. Yeniden birleştik fakat olmadı. Hâlâ bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda” yazılı bir not bıraktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Samsun/DHA)

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