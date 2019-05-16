Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 8. sezon bölümleri, hayranların şaşırtıcı bir imza kampanyası başlatmasına sebep oldu. Başlatılan kampanyanın açıklamasında "Bu seri mantıklı bir son sezonu hak ediyor." ifadesi kullanıldı.

HBO tarafından yayınlanan ve tüm dünyada merakla takip edilen Game of Thrones dizisinin hayranları imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinden 15 Mayıs'ta başlatılan kampanyada, 8. sezonun yeniden çekilmesi talep edildi. Şimdiden 82 binden fazla kişinin imzaladığı kampanyanın açıklamasında, "Farklı yazarlarla son bölümlerin yeniden çekilmesini istiyoruz" talebi yer alıyor. Açıklamada, David Benioff ve D.B. Weiss‘in bu görev için yetersiz kaldığı, Game of Thrones’un daha iyi bir finalle ekrana veda etmeyi hak ettiği ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Game of Thrones'un 8. sezon fragmanı yayınlandı