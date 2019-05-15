Anneler Meclis’te beklemeye devam edecek: Sesimizi duyun

Açlık grevindeki çocukları için Mecliste HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte basın toplantısı yapan anneler, hükümete “Duyun sesimizi, evlatlarımızın ölmesini istemiyoruz” çağrısı yaptı ve Mecliste oturmaya devam edeceklerini söyledi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle çocukları açlık grevinde olan anneler, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katılımıyla Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Buldan, “Bir amaç uğruna Ankara’nın yolunu mesken tuttular. Annelerimiz günlerce cezaevi kapısı önünde bir çığlık yükseltmeye çalıştılar, seslerini herkes duysun istediler ancak bu hükümetin annelerimize yaklaşımı, annelerimizi yerlerde sürüklemesi, vicdanlarına hakaret etmesi kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

"ANNELERİN ÇAĞRISI DİKKATE ALINMALI"

Annelerin açlık grevinde ve ölüm orucunda olan çocuklarının yaşaması için çabaladıklarını belirten Buldan, “Bu çocuklar tecridin kalkması için bedenlerini açlığa yatırdı. Ancak hükümetin bu konuya yaklaşımı, açlık grevinde olan insanlara yaklaşımı hukukun ayaklar altına alındığının göstergesidir. Bu ülkede adalet ve hukukun olmadığını biliyoruz ancak bu ülkede hala vicdanlı insanlar var. Bu vicdanlı insanların bir an önce harekete geçmesi, açlık grevinde olanların bu grevi bitirebilmesi için tecridin kalkması yönünde yaptıkları çağrının dikkate alınması gerektiğini ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"

Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Annelerimiz dün burada Genel Kurul’da, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ denilen bir salonda bir çığlık yükselttiler. Bu çığlığı kimse duymadı. Randevu talep ettiler, onların talebini tek kabul eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Biz annelerimizin talebini kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılık Şentop’la sınırlı kalmamalı, bu duyarlılık vicdan sahibi olan herkeste olmalı. Annelerimiz çocuklarına bir şey olmasın istiyorlar. Çünkü açlık grevcilerinin kritik bir aşamada olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlar aylardır açlık grevindeler ve ölüm orucuna başladılar. Bu insanların talepleri meşru ve hukukidir. Sayın Öcalan’ın üzerindeki mutlak tecridin kaldırılmasını talep ediyorlar. 2 Mayıs’ta avukatların Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesi kıymetli bir adımdır. Bu adımın mutlaka devamı gelmeli, Sayın Öcalan’la avukat ve ailelerinin görüştürülmesi bir düzen haline getirilmelidir. Annelerimizin cezaevleri önünde yürüttükleri mücadele çocuklarının canına ve yaşamlarına herhangi bir şey gelmemesi içindir. Bir an önce adım atılması, İmralı tecridinin kaldırılması, açlık grevindekilerin taleplerinin dikkate alınması gerekiyor. O yüzden annelerimizin bu yaptığı duyarlılık çerçevesinde herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtiyorum.”

ANNELER: ÖLÜMLERE SEYİRCİ KALAMAYIZ

Buldan’ın ardından anneler adına Nezahat Teke konuştu. Teke, şunları söyledi: “Meclis Başkanı bizimle görüştü, daha önce de görüştük ama hiçbir sonuç çıkmadı. Adalet Bakanı’ndan 2 aydan fazladır randevu talebinde bulunduk, yeri geldiğinde ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diyorlar. Mademki anneler cennet kokuyor, neden bizi muhatap almıyorsunuz? Çünkü bu davanın sahibi biziz, bu evlatlar bizim evlatlarımız. Ölümlerine seyirci kalamayız. Cennet dedikleri anneler yerlerde sürükleniyor. Ben ömrüm boyunca 7 yaşımdan beri bir tel saçımın dışarıda olmasına asla izin vermezken, eğer bugün annelerin tülbentleri yerlerde sürükleniyorsa bu dünyanın ve insanlığın ayıbıdır. Buna rağmen suçlu aramıyoruz.”

"DUYUN SESİMİZİ"

Meclis’te bir umut beklediklerini belirten Teke, “Burada oturmaya devam edeceğiz. İnsanlığa çağrımız var, adalete çağrımız var. Biz de bu ülkenin insanlarıyız, bugün eğer evlatlarımız zor durumdaysa ve tecrit kırılmadan bu durumdan çıkmıyorlarsa tecridin kırılması zor bir şey değildir. Ramazan ayındayız, bu anneler orucu oruçla açıyor. Biz buraya gelmeye çok meraklı değiliz. Olumlu bir yanıt gelmelidir, bu kin neden? Evlatlarımızı değil içimizdeki kini toprağa gömelim. Adalet Bakanlığına, Cumhurbaşkanına çağrı yapıyoruz: Duyun sesimizi, evlatlarımızın ölmesini istemiyoruz” diye konuştu. (Ankara/MA)