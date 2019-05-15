Gazeteci Seda Taşkın'a verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası ertelendi

Birkan BULUT

Ankara

Mezapotamya Ajansı Muhabiri Seda Taşkın, istinaf mahkemesinin ara kararı ile tahliye edilmesinin ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasından 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına, "terör örgütüne yardım" suçlamasından ise beraatine karar verildi.

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınarak tutuklanan ve yaklaşık bir yıl tutukluluğunun ardından istinaf mahkemesinin tensip ara kararı ile tahliye edilen Taşkın’ın duruşmasında karar verildi. “terör örgütü propagandası” ve “üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Taşkın, Ankara Adliyesi'nde SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği de katıldı.

Daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirten Taşkın, gazetecilik mesleği dolayısıyla bu davada olduğunu ve gazeteciliğin suç olmadığını söyledi. “Yapılan haberler ile moral vermek” gibi suçlama getirildiğini ama somut bir delil olmadığını ifade eden Taşkın, yalnızca mesleğini icra ettiğini dile getirdi.

Avukat Ebru Akkal, Anayasa Mahkemesinin Ayşe Çelik hakkındaki kararını hatırlatarak bunun savunmalarını doğruladığını, ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasını talep etti. Örgüte yardım etme suçu anlamında yer gösterme, parasal destek, yer verme gibi bir durumun dosyalarında olmadığını belirten Akkal, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

Ardından açıklanan karar ile Taşkın'ın "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasından 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına, "yardım ve yataklık" suçlamasından beraatine karar verildi.

Duruşma öncesinde Evrensel'e konuşan Seda Taşkın, gözaltına alındığı Aralık 2017 tarihinden bu yana hukuksuz bir şekilde yargılanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Emniyetin attığı ihbar maili ile başlayan sürecin tamamen hukuk normlarına aykırı bir şekilde işletildiğini belirten Taşkın, “Elbette şunu çok iyi biliyoruz; hakkımızda verilen bu kararlar tamamen siyasidir. Şunun iyi bilinmesi gerekiyor ki; gazetecilik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermediğimiz gibi bu hukuksuz yargılamalar karşısında da mesleğimizi icra etmekten taviz vermeyeceğiz" dedi.

Gazeteci Seda Taşkın’ın davası yeniden görülecek