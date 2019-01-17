Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın tahliye edildi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Seda Taşkın hakkında, 10 Ekim 2018 tarihinde, Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere, toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

İstinaf Mahkemesi’nin tensip ara kararı ile Taşkın, tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınıp, “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılan Seda Taşkın, Ankara’da yeniden gözaltına alınmıştı. Taşkın hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. (MA)