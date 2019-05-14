Faiz ödenen miktar, yılın ilk üç ayında yüzde 49.8 arttı: 33.3 milyar

Faiz ödemeleri için harcanan tutar, geçen yılın aynı dönemindeki 22.2 milyar TL’ye kıyasla, bu yılın ilk üç ayında yüzde 49.8 artarak 33.3 milyar TL’ye yükseldi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe verilerinin ülkenin iflasın eşiğine geldiğini, SGK’nin iflas noktasında olduğunu gösterdiğini belirterek “Üç ayda faize ödenen para geçen yıla göre yüzde 49.8 artmış. Bütçede para kalmadı. Bugüne kadar hiçbir hükümetin dokunmadığı Merkez Bankasının ihtiyat akçesine de göz diktiler. Emeklinin bayram ikramiyesi tehlikede, çareleri yok, karşılıksız para basacaklar” dedi.

Bütçe ve sosyal güvenlikteki vahim tablonun gizlenemez hale geldiğini kaydeden Toprak yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kamu bankalarına seçim sürecinde talimatla dağıttırılan düşük faizli kıyak krediler, iktidara yakın kişi ve şirketlere akıtılan kamu kaynaklarıyla Ziraat Bankası 693 milyon, Halk Bankası 382 milyon TL görev zararına uğratılmıştır. Diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte üç ayda hazineye ve dolayısıyla milletin sırtına bindirilen toplam görev zararı toplamı 1.7 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. Üç ayda 33.3 milyar TL faiz ödemesi yapan hükümetin tarıma, milyonlarca üreticiye, çiftçiye üç ayda yaptığı ödemeler ise sadece 9 milyar TL’dir. Geçim sıkıntısı çeken, zor durumdaki milyonlarca yurttaşımıza yapılan sosyal yardım harcamaları ise aynı dönemde sadece 4.6 milyar TL’dir. Diğer bir deyişle ülkenin kaynakları, parası, bütçe imkanları 82 milyon için değil bir avuç faiz lobisi için kullanılmaktadır. (EKONOMİ SERVİSİ)

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