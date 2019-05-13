İnönü Üniversitesinde profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs Pazar günü Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde meydana geldi. Klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odasındaki alevleri söndürdü.

İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Fotoğraf: DHA

Araştırmalar sonucu Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odasını yakan kişinin, hasta Z.K.’nin yakını U.K. olduğu saptandı. Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“BU ÜZÜCÜ HADİSE SAĞLIKTA ŞİDDETİN SON NOKTASI”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanede görevli doktorun odasının kundaklanmasına ilişkin, “Bu üzücü hadise sağlıkta şiddetin son noktası. İlk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü gördüm. Bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değil” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Fotoğraf: DHA

Beytur, yangına hemen müdahale edilmesinin büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, “Hastanede bin civarında hasta yakını yatıyordu. Hasta yakınları ve nöbetçi personeller de vardı. Yangının kısa sürede söndürülmesi büyük bir faciayı da önledi” ifadelerini kullandı.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Fotoğraf: DHA

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan da sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, fedakarca çalışan sağlık personeline sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)