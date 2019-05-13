Soma Katliamı'nın 5. yılında Kadıköy'de anma etkinliği

Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan katliamda yaşamını yitiren 301 madenci, başta Soma olmak üzere yurdun farklı yerlerinde anılıyor, adalet talebi bir kez daha dillendiriliyor.

İstanbul Kadıköy'de de Soma Katliamı'nda yaşamını yitirenler anılırken sorumluların ceza alması için mücadele kararlılığı dile getirildi.

SOMA'DA AİLELER BİR KEZ DAHA ADALET TALEP ETTİ

Türkiye tarihinde en kitlesel işçi ölümünün yaşandığı Soma Katliamının 5. yıl dönümünde, katliamda yaşamını yitiren madenciler anıldı. 301 madencinin can vermesiyle başlayıp, sorumlu patronun serbest bırakılmasıyla sonuçlanan süreç, hükümetin ve yargının sermaye tarafında olduğunu gözler önüne serdi. Katliama ve sonrasında yaşanan hukuki sürece tepki gösteren aileler, Soma 301 Madenciler Derneği önünde buluşup Madenci Anıtına yürüdü. Yürüyüş sonrası anıt önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamayı katliamda oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak okudu. 5 yıldır tüm oyalama ve haksızlıklara rağmen adalet arayışından vazgeçmeyen 301 madenci yakını olarak yine alanlarda olduklarını söyleyen Çolak, açıklamasına taleplerini meclise taşıyan vekilleri, dava sürecinde ailelere destek olan avukatları ve özellikle tutuklu ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı selamlayarak başladı.

Katliamın ardından dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, “Kusuru ve suçu olan kim varsa babamın oğlu bile olsa adalet önünde hesabını verecek” sözlerini hatırlatan Çolak, yine o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Madencinin kaderinde madenciliğin fıtratında böyle ölümler vardır” diyerek katliamı doğal göstermeye çalıştığını hatırlattı.

​ Fotoğraf: Evrensel ​

ÖDÜL GİBİ CEZA

Aradan geçen 5 yılda adil bir yargılama olmadığına dikkat çeken İsmail Çolak, “Katliamdan tam 11 ay sonra 13 Nisan 2015’te başlayan ve geçen sene 11 Temmuz 2018’de karara bağlanan yargılama boyunca siyasi iktidar tarafından pek çok engelle karşılaştık. Nihayet çıkan karar patronlara ödül gibi olmuştur” dedi.

Yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde sermaye yanlısı bir kararla davanın bir numaralı sanığı Patron Can Gürkan’ın tahliye edildiğini aktaran Çolak, “Üstüne bir de mahkeme kendisine hediye verdi. Birkaç yıllığına iptal edilen maden işletme yetkisi de iade edildi” diye konuştu.

Bu kararın yeni katliamların önünü açtığını belirten Çolak, “Karar, Türkiye’de adalet sisteminin güçlüden ve zenginden yana olduğunu, adaletin bir kez daha göçük altında kaldığını doğruladı. Katliamdan sonra maden işçileri için yapılması gerekenler de yapılmadı. Geçici çözümlerin yeni ölümleri engellemeyeceğini biliyoruz. Sorumlu müfettişler yargılanmadığı için denetimlerin yetersiz kalmaya devam edeceğini de biliyoruz. Eve ekmek götürmek için toprağın altında ömür tüketen madenciler kelle koltukta çalışmaya devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"KARAR İPTAL EDİLSİN, ADİL BİR KARAR VERİLSİN"

İsmail Çolak şöyle devam etti:

“Soma Katliamı davası Yargıtaya kaldı. Yargıtayın katillere verilen bu ödül gibi kararı iptal etmesi davanın yeniden görülerek daha adil bir karar verilmesini istiyoruz. 301 madenci aileleri olarak adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğiz. Kaybettiğimiz 301 canımız için en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bunun için mahkemeden olası kasıttan ceza vermelerini bekliyoruz. Böyle yapsın ki sorumlular gün yüzü göremesin ve yeni katliamların önüne geçilsin. 301’i unutmadık unutmayacağız. Bir gün adalet herkese lazım olacak.”

Açıklama sonrası aileler, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı. (Manisa/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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ANKARA’DA ANMA: KAZA DEĞİL, YÖNETENLERİN KASITLI TERCİHİ

Ankara’da da emek ve meslek örgütleri Soma Katliamının 5. yılında yaşamını yitiren 301 maden işçisini unutmadı. Madenci Anıtı önünde gerçekleşen anmada DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 301 maden işçisinin ardından adaletin de göçük altında kaldığını söyledi.

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odasının çağrısıyla Madenci Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklamasına DİSK Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin katılımı dikkat çekerken, CHP Milletvekili Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da eyleme destek verdi. Eyleme katılan bir kadın da anıtın önüne kömür dökerek, “Sorumluluğu olan herkes için yüz karasıdır Soma. Er ya da geç işçiler emekçiler hesabını soracak” dedi.

‘ADALET DE GÖÇÜK ALTINDA KALDI’

Ortak açıklamayı yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Soma Katliamından bu yana acıları hafifleten değil yaraları daha da kanatan gelişmeler yaşandığını söyledi. Katliamın yaşandığı madenin patronu Can Gürkan’ın ölümünden sorumlu her işçi için yaklaşık 5 gün hapis yatmasının ardından geçtiğimiz ay tahliye edildiğini hatırlatan Görgün, “Adalete güvenimiz de göçük altında kaldı” dedi. Hukukun çöküşünün Soma davasıyla bir kez daha görüldüğünü kaydeden Görgün, “Başından beri madenlerde gerekli denetimleri yapmayanlar, Soma’da öldüren çalışma düzenine izin verenler, güvencesiz ve taşeron çalıştırma biçimlerini egemen hale getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar hiçbir biçimde hesap vermemiştir. Aksine ‘fıtrat’ olduğunu ifade ederek, katliamın politik savunusuna devletin tepesinde imza atmışlardır” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

SOMA'NIN 28 KATI İŞÇİYİ KAYBETTİK

Soma’nın ardından “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenlerin, hiçbir şeyi değiştirmediğini vurgulayan Görgün şunları söyledi:

“Soma katliamından buyana en az 28 Soma katliamı kadar daha işçinin yaşamını yitirmesi kaza değil, tesadüf değil, hata değil, ülkeyi yönetenlerin kasıtlı tercihidir. İktidar için işin ve patronların güvenliğinin işçinin yaşamından daha öncelikli olduğunu göstermektedir. İnsanı, emeği, doğayı ve yaşamı değil, kanı, gözyaşını, betonu ve yıkımı güvence altına alan bir yol tercih edilmektedir. 301 maden işçisinin ölümüne sebep olan maden patronuna yeniden maden işletme hakkı vererek bu korkunç tercih bir kez daha ilan edilmiştir.”

KARDEŞLERİMİZE SÖZÜMÜZ ‘ADALET’ OLACAK

Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşılık gibi güvencesiz çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştırmanın, madenleri özelleştirmenin, kamu denetiminden çıkarmanın hata değil kasıt olduğunu vurgulayan Görgün, “Soma katliamını unutmamak, unutturmamak hepimizin görevidir. İş cinayetlerinde yitirdiğimiz kardeşlerimize sözümüz ‘Adalet’ olacaktır” şeklinde konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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Fotoğraf: Evrensel

ADANA’DAN SOMA İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Soma Katliamı’nda hayatını kaybeden 301 maden işçisi için Adana’da da anma eylemi yapıldı. TMMOB, DİSK, KESK, Adana Tabip Odası ve Adana Barosunun çağrısı ile Maden Mühendisleri Odası önünde bir araya gelen vatandaşlar katliamın faillerinin daha fazla ceza almalarını istedi. Basın metnini okuyan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, katliamın göz göre göre gerçekleştiğini belirterek katliamla ilgili cezaların basit bir ihmalmiş gibi verilmesine tepki gösterdi.

"150 YILDIR HAVZA MADENCİLİĞİ YAPILAN ALMANYA'DA ÖLÜM OLMAMASI TESADÜF DEĞİL"

Anmaya CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer de katıldı. Ayhan Barut, özelleştirme, rödovans, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın 301 vatandaşın canına sebep olduğunu dile getirdi.

Adana Milletvekili ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin ise Şubat ayında çıkan Maden Yasasında zaten sorunlu olan rödovans sistemi yerine kömür havzalarında havza madenciliğini önerdiklerini hatırlatarak “Havza madenciliği yapılmadığı sürece, bütünlüklü bir kömür çıkarılmadığı sürece bu ölümlerin önüne geçmek mümkün değil. 150 yıl boyunca kömür madenciliği yapan Almanya’da ölümlü kazanın yaşanmamış olması tesadüf değildir” dedi.

“İŞÇİ SAĞLIĞI YASASI SERMAYEYİ DEĞİL, İŞÇİYİ ÖNCELEMELİDİR”

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının işçi ölümlerini engellemediğine dikkat çeken Adana Tabip Odası Yöneticisi İsmail Bulca ise “Yasa işçilerin sağlığı öncelenmeden sermayenin istekleri doğrultusunda çıkarılmıştır. Bu yasa iş kazası ve meslek hatalıklarını önleyemiyor. Emek ve meslek örgütleri ile birlikte yeniden ele alınarak işçi sağlığını ve işçilerin yaşama hakkını önceleyerek yeniden çıkarılmalıdır” dedi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük de olayın mahkeme tarafından basit bir kaza gibi değerlendirilerek cezalar verilmesini ve sanıkların kısa süre içerisinde tahliye edilmesini eleştirdi. 301 madencinin davasını takip eden Selçuk Kozağaçlı’nın 20 arkadaşı ile birlikte tutuklandığını hatırlatan Küçük, “ Hak hukuk adalet bir gün herkese lazım olacak” dedi. (Adana/EVRENSEL)