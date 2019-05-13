EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye

Emek Partisi (EMEP) Soma katliamının 5. yılında açıklama yaptı.

EMEP, Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel imzasıyla yaptığı açıklamada, tüm emekçileri işçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırdı.

Yapılan açıklamada,

"- İşin fıtratında var diyenler,

- İşçinin kaderidir söylemleri altında ilan edilen ulusal yas,

- Enerji bakanının “Aslında örnek maden işletmeciliği idi” sözleri,

- Başbakanın danışmanının tekmelediği işçi,

- “Hadi hadi düzeni” sayesinde fahiş kârlarıyla İstanbul’un göbeğinde gökdelen diken ancak suçsuz bulunan patronlarıyla Soma katliamı hafızamızda acı izler bıraktı.

Soma maden katliamından sonra da ülkemiz sayısız ve toplamda Soma’yı kat be kat aşan işçi cinayetleri gördü, yaşadı.

Üstelik Meclis’te iş sağlığı ve güvenliği yasası yeniden düzenlenmiş, madenlerde yaşam odaları kurulması tartışmaları yaşanmışken, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için patronlara verilen süreler defalarca uzatılmışken…" ifadeleri kullanıldı.

“FACİANIN SORUMLULARI HESAP VERMEDEN ARAMIZDA DOLAŞMAKTA”

Soma’da yaşanan iş cinayeti ile ilgili sorumluların gereken cezaları almadığının altını çizen Levent Tüzel, “Beş yıl süren müdahalelerle dolu yargılama sonucunda sermaye, siyaset, sendika sorumluluğunda ve seyirciliğinde işlenmiş bu toplu katliamın sorumluları yargılanmadığı gibi; göz göre göre gelen yani olası sonuçları görülerek üretime devam edilen maden ocağındaki ölümler, sadece kusurlu davranıştan cezalandırıldı. Holding patronu serbest, zamanın karar alıcısı, göz yumucusu siyasetçiler hiçbir hesap vermeksizin aramızda dolaşabiliyor” dedi.

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ÇAĞRISI

Soma katliamı ve sonrasında artan iş cinayetlerinin, ‘kapitalist sistem ve patronlar için işçinin hayatının zerrece kıymeti olmadığı’ gerçeğini ortaya çıkardığını ifade eden Tüzel; “İşçi sınıfı örgütlü, birleşik sendikal ve siyasal mücadelesini büyütmedikçe, sermaye sınıfı ve kapitalist üretim sistemi can almaya devam edecektir. Emek Partisi tüm emekçileri işçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.

#SOMA

Soma katliamının yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada pek çok paylaşım yapılıyor.

(HABER MERKEZİ)