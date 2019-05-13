“Solcu” bayramından hak bayramına…

Meslek lisesi öğrencisi

Kayseri

Merhabalar Genç Hayat okurları,

Meslek lisesinde okuyan bir öğrenci olarak Kayseri 1 Mayıs’ına dair sizlere söyleyeceklerim var. Daha önce kendimi “sağcı” diye tarif eden birisiydim. 1 Mayıs’lara yönelikte “solcu bayramı” gözüyle bakıyordum. Yıllarca da öyle baktım…

Bir arkadaşımla 1 Mayıs’ın tarihi üzerine sohbetler ettik. Ben araştırmalar yapmaya başladım. Bu yıl ilk defa 1 Mayıs’a katıldım. Haklarımızı tek bir ağızdan söylenmesi beni çok mutlu etti diyebilirim. “Parasız eğitim”, “Staj sömürüsüne son” söylemleri benim de içinde bulunduğum sorunların ta kendisiydi…

Tek bir endişem vardı. “Hor gözle bakılır mı?” diye düşündüm. Aksine kadın, erkek, genç demeden herkesin desteğini aldık. Bu benim içimde büyük bir yer etti. Tüm insanlardan dileğim eşitliği ve kendi hakkınızı savunun. Tüm insanlar eşit olmalı ve eşit bir şekilde yaşamalı.

Saygılarım ve sevgilerimle…