Ekoloji Birliği: Nükleer inşaatı durdurulsun, santralden vazgeçilsin

Ekoloji Birliği Akkuyu Nükleer Santral inşaatı temelinde meydana gelen çatlakla ilgili yaptığı açıklamada santral inşaatının derhal durdurulması ve santral yapımından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

“NÜKLEER KAZAYI YABANCI ÜLKEDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ?”

Akkuyu Nükleer Santral inşaatında 1 No’lu reaktör atom çekirdeğinin bulunacağı haznenin temelinde oluşan çatlakların, resmi bir açıklama yerine olay tarihinden 10 ay sonra basındaki bir haberle ortaya çıktığına dikkat çeken Ekoloji Birliği açıklamasında, "Akkuyu temelindeki çatlakların ölümcül radyasyon sızıntısına neden olacağı bilindiği halde neden resmi bir açıklama hala yapılmadı? İlerde Akkuyu'da olası bir nükleer kaza ve yayılan radyasyonu biz de Rusya halkı gibi yabancı ülkelerden mi öğreneceğiz?" denildi.

“NÜKLEER DENETLEME KURULUNUN ZAMANLAMASI MANİDAR”

KHK ile kurulan Nükleer Denetleme Kurulu'nun ulusal ve uluslararası bütün denetimlerden muaf tutularak yalnızca Cumhurbaşkanına hesap vereceğini belirten Ekoloji Birliği, denetime tabi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) saf dışı bırakıldığına dikkat çekti.

“İSTİFA EDEN SANTRAL MÜDÜRÜNÜN UYARILARI ÇOK ÖNEMLİ”

Ekoloji Birliği'nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Eski Akkuyu NGS AŞ. Müdürü’nün ‘Bu zihniyetle mi nükleer santral işleteceksiniz?’ diyerek istifa etmesine neden olan konular mı temelin çatlamasına neden oldu? Müdür Faruk Uzel'in istifasının gerekçeleri arasında, yanlış planlama sonucu 1 No’lu santralin deniz kıyı kenar çizgisi içinde nükleer santralin deniz seviyesinden 12 metre altında planlandığına değinerek pek çok konuda uyarılarda bulunmuştu. Akkuyu fayı nükleer santraline karşı açılan davalarda tehlike yaratacak bir delil olarak yer almıştı. Akkuyu NGS temelinde daha şimdiden çatlaklar oluşuyorsa ileride Akkuyu fayı nedeniyle depremler oluştuğunda çatlaklar oluşmayacağını nasıl garanti ediyorsunuz?"

Nükleer santral gibi kitleleri toplu ölüme sürükleyecek potansiyeli barındıran bir konuda devletin yetkili hiçbir kurumun hala açıklama yapmaması / yapamamasının halk için gelecekte dehşet verici sonuçlar yaratabileceğine işaret edilen Ekoloji Birliği, santralin şu anki maliyetinin 25 milyar doların üzerinde olacağına dikkat çekti.

NÜKLEERİN ŞAKASI YOK!

"Nükleer santrallerin şakası yok" diyen Ekoloji Birliği açıklamasında şu konulara dikkat çekti: "Olası bir hata ve kaza on binlerce insanın ölmesine ve doğanın yok olmasına yol açıyor. Atık sorunu bile daha çözülememiş ve bu denli riskli nükleer santraller yaratacağı yıkımla birlikte onarılmaz yaralar açacak ve bir yandan da ayrıca bizim vergilerimizle yapılması nedeniyle kaynak israfına yol açacaktır. Nükleer santraller yapılmasın ve nükleer kazalar olmasın. ‘Biz bunların uyarısını daha önce yaptık’ demek istemiyoruz. Biz yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada nükleer santral yapılmamasını ve mevcut santrallerin kapatılmasını istiyoruz. Devletin yetkili kurumları Akkuyu NGS temel çatlaması konusunda derhal açıklama yapmalı ve inşaat alanı bağımsız mühendislerin denetimine açılmalıdır. Akkuyu NGS temelindeki çatlaklar inatla bu santrali yapmak isteyenlere ciddi bir uyarıdır.” (HABER MERKEZİ)

Akkuyu Nükleer Santrali için uyarı: Felaketler temelde başlıyor

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