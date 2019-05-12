Nihat Hatipoğlu'dan canlı yayın şovu: 13 yaşında çocuk din değiştirdi

Nihat Hatipoğlu'nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki çocuk din değiştirdi. 13 yaşındaki Ermeni çocuk Arthur, canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi. Arthur isminin "Nihat" olmasını istediğini söyledi.

Nihat Hatipoğlu, çocuğun ailesinin de onayı olduğunu anlattı ve çocuğa Kelime-i Şehadet getirtti.

İSMİNİN NİHAT OLMASINI İSTEDİ

Arthur, Hatipoğlu'nun, "İsmini de değiştirecek misin?" sorusuna, "Evet. İsmimin Nihat olmasını istiyorum." diyerek cevap verdi. Arthur programda, "İslam'ın değerini iyi bilin." diye konuştu. Hatipoğlu da "İleride inşallah hacca da gidersin" dedi.

Arthur, Hatipoğlu'nun canlı yayınında din değiştiren 21'inci kişi oldu. Televiyon canlı yayınında din değiştirilmesi olayın şova dönüştürüldüğü şeklinde eleştirilere neden oldu.

HATİPOĞLU'NUN 600 BİN TL'LİK MAAŞI VE ERDOĞAN TARAFINDAN REKTÖR ATANMASI ELEŞTİRİLERE KONU OLMUŞTU

Hatipoğlu'nun Ramazan ayına özel yaptığı televizyon programları için aldığı yüksek maaş da zaman zaman gündeme geliyordu. 2017 yılında aylık 600 bin TL aldığı öne sürülen ve bunu yalanlamayan Hatipoğlu'nun yüksek kazancını Alo Fetva 190 Hattı'na soran Habertürk Yazarı Mustafa Doğan, aldığı yanıtı şöyle aktarmıştı: "Zaruri haller dışında ücret alınması caiz değil. İmamlar gibi din görevlisi olan ve hayatlarını bu işten kazandıkları parayla idame ettirenler hariç. Eğer ekran dışında başka bir gelirleri varsa bu programlardan ücret almaları uygun olmaz. Çünkü dinimizi anlatmak her Müslüman’ın görevidir. Bundan para alamaz, ücret talep edemez. Peygamber Efendimiz’in (SAV) de bu konuda, ‘Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah’a aittir’ şeklinde hadisleri vardır.”

Medyatik ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştı. Atama kararı tepki çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. (HABER MERKEZİ)

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı