Cahit Berkay'ın ödülünü Ekrem İmamoğlu paylaşımı mı erteletti?

Moğollar’ın Solisti Cahit Berkay, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini ancak Ekrem İmamoğlu’ya destek veren bir paylaşımda bulunmasının ardından ödülünün başka bir gecede verilmek istendiğini açıkladı.

Berkay, “Bana ödül vermekten vazgeçmelerinin asıl sebebinin bu paylaşım olduğunu bilmek hem üzücü hem de düşündürücü” dedi.

“BU YAŞTAN SONRA PARAYMIŞ, ŞÖHRETMİŞ PEK UMRUMDA DEĞİL”

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Berkay, “Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edilmiştim. Sinema benim için ayrı bir tutku. Sinema ile ilgili etkinliklere katılmak da ayrı bir keyif. Davetiye gelince de haliyle mutlu oldum. Dün arayıp “konuşma süreleri yetmez” gibi saçma bir bahaneyle benim ödülümü 2 ay sonraki başka bir törende vereceklerini söylediler. Dolayısıyla da geceye iştirak etmeyeceğim. Bu yaştan sonra paraymış, şöhretmiş pek umrumda değil. Ama ne yalan söyleyeyim sevilmek, hatırlanmak şımartılmak hoşuma gidiyor. Bu davetiye gelince de mutlu olmuştum. Bana layık görülen hiçbir ödülü geri çevirmedim, yıllar boyunca aldığım her ödülü evde itinayla saklıyorum. Yanlış anlaşılmasın ödül meraklısı falan değilim. Ödülü verenlere saygımdan yapıyorum. Yeşilçam tedrisatından geçmiş bir müzisyenim. Misafir olduğum yerde ev sahibini zor durumda bırakmam. Katılmamdan çekinmeseler SESAM’daki arkadaşlar da görecekti. Sinema adına hiçbir şey üretemeyenler, keşke Yeşilçam’ın, o naif sinema günlerinin mirasına sahip çıkabilselerdi. Bana ödül vermekten vazgeçmelerinin asıl sebebinin bu paylaşım olduğunu bilmek hem üzücü hem de düşündürücü…” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi