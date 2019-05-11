Devlet Bahçeli’den sanatçı Cem Yılmaz’a: Onu artık sevemem

MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu. Programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına destek veren sanatçıları hedef aldı. Bahçeli, kampanyaya destek verenlerden Cem Yılmaz için de “Artık sevemem” ifadesini kullandı. Bahçeli, gazetecilerin “İmamoğlu'dan bir lider mi doğuyor?” sorusuna, “Liderliği bu kadar basite almamalı” cevabını verdi.

İMAMOĞLU LİDER OLUR MU?

Bahçeli İmamoğlu üzerinden yürütülen liderlik tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Üç defa kınıyorum, tabirini kullanarak lider doğmaz. Liderliği bu kadar ucuza almamak lazım. Emek ister. Halkın kabulünü ister, sevgi, saygı ister. Onlar daha oluşmadan bir seçim döneminde birden parlatmalarla lider doğmaz. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu beyle bu arkadaşı mukayese ettiğiniz vakit Kılıçdaroğlu'nun heyecanı, tecrübesi, 8 yıllık birikimi, ısrarlı davranışı üste gelir diye düşünüyorum.”

CEM YILMAZ'I ARTIK SEVEMEM

Sanatçıların "Her şey çok güzel olacak" kampanyasına desteğine de tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'de televizyonlar, olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" dedi.

DOKUNULMAZLIK ÇAĞRISI

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerini ‘çete’ olarak nitelendirdiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, “YSK kararına, kimin hesabına nasıl gelirse değil, anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar vermişse saygı duymaktan öte yapılacak bir şey yoktur. Aleyhimize de olsa saygı duymalıyız, lehimize de olsa saygı duymalıyız” diye konuştu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine ilişkin de konuşan Bahçeli, “Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım şeklinde bir teklif gelirse bu teklife ilk müspet oyu benim vereceğimi söyledim. Bu doğru bir yaklaşımdır. Bu kadar aşırı, kırıcı, karıştırıcı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir, önünü açmalıdır” dedi.

HEMŞEHRİCİLİK STRATEJİSİ

23 Haziran için İstanbul'da 250 binden fazla hemşerisi bulunan 15 ili esas alarak bir çalışma başlattıklarını anlatan Bahçeli, bu illerin teşkilat başkanlarıyla durumu istişare ettiğini söyledi. Bu çalışmayla ilgili gerekli görevlendirmeleri yaptıklarını bildiren Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın genel koordinatör olarak görevlendirileceğini söyledi.

ÖCALAN’IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Bahçeli, YSK’nin iptal kararını açıkladığı gün Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin ise “Bu bir talep meselesidir. Avukatıyla uzun yıllar görüşememesinin ısrarlı bir şeklidir. Bir hanımefendi milletvekilinin cezaevinde 160 günden beri ölüm orucu tutmuş olmasındandır. Böyle bir durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekliyle, çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil'den haberleşiyorlar zaten” dedi.

“TÜSİAD'I HALK DA KABUL ETMİYOR”

Bahçeli, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından ekonomik verilerde değişiklikler söz konusu oldu. TÜSİAD açıklama yaptı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin önemli siyasi krizler yaşadığı ortamda bekleyip bekleyip siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. TÜSİAD'ın söylemini doğru bulmuyorum. Bugüne kadar yapısal reform tekliflerinden hangisi kabul gördü, hangisinden sonuç aldılar. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar. Böyle şey olmaz. TÜSİAD'ı halk da kabul etmiyor. Alternatifleri de doğmuştur, onlar ilerde ne yapar onu bilemiyorum. TÜSİAD'ın yerine birçok kavramlar üreten, alfabedeki 29 harfi kullanan iş adamları seviyesi de doğmuştur. Ama TÜSİAD bu özelliğini kaybetmiştir, ciddiye alınır tarafı da kalmamıştır.” (HABER MERKEZİ)