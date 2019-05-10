Ömer Çelik İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları eleştirdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun "Herşey çok güzel olacak" çağrısına yanıt veren sanatçıları eleştirdi, "Bu saygın olmayan tutumlar bizim geleneğimiz değil. Bir siyasetçi hadi şunu söyleyelim diyerek çağrı yaptığında bazı sanatçıların seferberlik halinde bir siyasi partinin teşkilat mensubu gibi tutum içine girmesi onların kendi tercihidir. Sanatçılıklarıyla mı bu siyasi polemiklerle mi anılmak istiyorlar? Tercih kendilerinindir" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ortada sanki muhalefetin adayından mazbata alınmış da bizim adayımıza verilmiş gibi bir tablo varmış gibi davranıyor bazıları. YSK’nın kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesi şeklindedir"

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN VE DIŞIMIZDAKİ DÜNYADAN SAYGI BEKLİYORUZ"

"Müttefiklerimizden ve dışımızdaki dünyadan da aynı saygıyı bekliyoruz. Her isteyene seçimler söz konusu olduğu zaman kapılarımızı açıyoruz, izliyorlar, her seçim sonucunda da istedikleri bilgilere ulaşma konusunda gösterdiğimiz kolaylıklar konusunda teşekkür ederek ayrılıyorlar. Burada bize söyledikleriyle raporlara ekledikleri arasında bir takım farklar olsa da netice itibariyle Türkiye’nin seçim yapma gücünü takdir ederek raporu neticelendiriyorlar. Bu sefer de öyle olacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

ABD'NİN İRAN KARARI

"Kuzey Kore ile bu kadar yoğun diplomatik çözüm yollarının arandığı bir dönemde, İran’la ilgili ortaya çıkan bu karar, bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz bir kere daha bu yaptırımlara karşı olduğumuzu, yaptırımların doğru sonuçlar doğurmayacağını ifade ediyoruz."

S-400 AÇIKLAMASI

"NATO mekanizmasıyla ilgisi yok. S-400’ler milli komuta sistemi tarafından çalıştırılacak. Bununla ilgili, 'Kaygılar varsa NATO başkanlığında ortak heyet kuralım' diyoruz. Bu heyetin çalışmaları neticesinde teknik uzmanlar raporlarını versin. Bu şekilde değerlendirme sonucuna her beraber ulaşalım" diye konuştu.

"SANATÇILIKLARIYLA MI BU SİYASİ POLEMİKLERLE Mİ ANILMAK İSTİYORLAR?"

"Bu saygın olmayan tutumlar bizim geleneğimiz değil. Bir siyasetçi hadi şunu söyleyelim diyerek çağrı yaptığında bazı sanatçıların seferberlik halinde bir siyasi partinin teşkilat mensubu gibi tutum içine girmesi onların kendi tercihidir. Sanatçılıklarıyla mı bu siyasi polemiklerle mi anılmak istiyorlar? Tercih kendilerinindir.

"Afrin sınırına Cumhurbaşkanımız gittiğinde ona destek veren sanatçı arkadaşlarına karşı linç kampanyası üretildiğinde bu arkadaşların ortak bir sanatçı duyarlılığını görmedik' şeklindeki yaklaşımlar bizim önümüzde."

"(YSK sandık kurulu başkan ve ve üyelerinin siyasi partilerle paylaşılması kararı) Her seçim bir tecrübedir. O seçimdeki tecrübeden yola çıkarak bu seçimde yaşanan tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır. Siyasi partiler olarak biz gereken tedbirleri alacağız."

"(Ankara Barosu’nun 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' pankartı) Daha ciddi işlerle uğraşsınlar. Memleketin barolardan beklediği daha ciddi işler var. Bir yargı kurumunun karşısına bu şekilde pankart asıp da üstelik hukuk kurumunun parçası tarafından bu şekilde pankart asılması bu meselelerin nasıl oyuncak gibi görüldüğünü, nasıl bir siyasi kamplaşmayla değerlendirdiğini ortaya koyuyor" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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