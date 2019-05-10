Alparslan Kuytul’un tutukluluğunun devamına karar verildi

Bolu F Tipi Cezaevinde tutuklu yargılanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un yargılandığı davanın bugün 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

Adliye çevresinde toplanan Furkan Vakfı takipçileri 455 gündür Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan Kuytul’un serbest bırakılmasını istedi.

“FURKAN VAKFINA POLİS MÜDAHALESİ”

Adana Valiliği Furkan Eğitim Vakfı davsı ile ilgili 10,11 ve 12 Mayıs tarihlerinde il genelinde umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetleri yasakladı. Yapılacak eylemleri engellemek için şehir merkezinde birçok noktasında yüzlerce polis ve çok sayıda TOMA ve zırhlı araç konumlandı. Polis adliye civarında toplanan kitleye dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Birkaç saat bekledikten sonra basın açıklaması yapan kitle adliye civarında beklemeye başladı. Kadınlar Sabancı Merkez Cami’ye yürürken merkezde bekleyen kitleye polis müdahalede bulunurken bir kişi gözaltına alındı.(Adana/EVRENSEL)

Önceki gün tahliye edilen Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı