Önceki gün tahliye edilen Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı

Önceki gün cezaevinden tahliye edilen Alparslan Kuytul, saat 23.00'te terörle mücadele ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yeniden gözaltına alındı. Dün Kuytul ile birlikte Bolu Cezaevi'nden tahliye edilen Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün de emniyete götürüldüğü ve yeniden tutuklandıkları aktarıldı.

furkanvakfi.org'da yer alan haberde Kuytul'un evinde akrabaları ile sohbet ettiği esnada gözaltına alındığı ve evindeki çocuklar ile misafirlerin darbedildiği yazıldı.

EVİNDE AKRABALARI İLE SOHBET ETTİĞİ BİR ESNADA EMNİYETE GÖTÜRÜLEN ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ HANGİ GEREKÇE İLE GÖZALTINA ALINDI!https://t.co/NARXbexbd6



AlparslanHoca TekrarGözaltında pic.twitter.com/nEvUK6TkJx — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) 25 Ocak 2019

Anadolu Ajansı, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün, duruşma savcısının, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı üzerine tekrar tutuklanmasına karar verildiğini aktardı.

Haberde Kuytul ve Alagöz'ün tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. (HABER MERKEZİ)