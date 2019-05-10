Cezayir'de eylemler devam ediyor: Durmayacağız

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı başlayan eylemler Buteflika rejimin temsilcilerinin görevi bırakması ve köklü rejim değişikliği talebine dönüştü. Cezayir'de ve diğer kentlerde yüz binlerce kişi ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden eylemlerin sembolü Merkez Postane Meydanı'nda toplandı.

Cezayirliler her cuma düzenlediği gösteriler ramazanda da devam etti. Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde yüz binlerce kişi Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü. Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, "Durmayacağız", "Hepiniz gidin”, "Bırakın artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep eden Cezayirliler, geçiş dönemi sürecinin Buteflika'nın temsilcilerinin denetiminde olmasına karşı çıktı.

BUTEFLİKA'NIN KARDEŞİ DE GEÇİCİ OLARAK TUTUKLANMIŞTI

Şubat ayından bu yana düzenlenen eylemler sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında geçen pazar "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verilmişti.

Dün de Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun hakkında "Orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla soruşturma açılmış, Belide Askeri Mahkemesi'nde Hanun için geçici tutuklama kararı verilmişti.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. (DIŞ HABERLER)

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