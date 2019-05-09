Cezayir'de milletvekilleri yeni hükümetin ilk toplantısını boykot etti

Cezayir'de milletvekilleri, 6 bakanın soruları yanıtlayacağı ilk meclis oturumunu boykot etti. Halk hareketinin ardından istifa etmek zorunda kalan Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) üyeleri ile birlikte Meclis Başkanı Muaz Buşarib gibi isimlerin yeni hükümette yer almasını reddeden milletvekilleri hükümete görevi bırakması çağrısında bulundu.

Meclis başkanlığı dün, 6 bakanın milletvekillerinin sorularını cevaplaması için mecliste genel oturum düzenleyeceğini açıklamıştı. Meclisteki birkaç muhalif milletvekili grubu ise toplantıyı boykot edeceklerini duyurmuştu.

Milletvekilleri istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden tüm isimlerin bulundukları pozisyonlardan ayrılması talebiyle sokaklara dökülen halkın taleplerini reddeden hükümete boykotla yanıt verdi.

Cezayir'deki özel bir televizyon kanalının bu sabah meclis genel kurulundan yayınladığı görüntülerde, oturuma Meclis Başkanı Buşarib'in yanı sıra 6 bakan ile az sayıda milletvekilinin katıldığı görüldü.

CEZAYİRLİLER BUTEFLİKA'NIN KALINTILARINI İSTEMİYOR

Milletvekilleri Meclis Başkanı Buşarib'e gönderdikleri mektup da ya görevinden istifa etmesi, ya da meclisin çalışmalarını boykot etmesi yönünde 2 seçenek sundu.

Cezayir'de halk seçim hazırlıklarının sürdüğü şu dönemde 20 yıldır yönetimde olan Buteflika rejimini temsil eden isimlerin geçiş sürecinde yer almasına karşı çıkıyor. Bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep eden Cezayirliler geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıkıyor ve eylemlerine devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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