10 Mayıs 2019 15:04
Ankara Barosundan YSK’ye gönderme: Hukuksuzluğun tam da karşısındayız
Ankara Barosu eğitim binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı pankart asıldı. Binanın tam karşısında YSK binası bulunuyor.
Ankara Barosu eğitim binasına astığı dev pankartla YSK’nin seçim iptali kararına tepki gösterdi. | Fotoğraf: Evrensel
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Yakın zaman önce Mithatpaşa Caddesi'nden Ihlamur Sokak'a yapılan yeni binasına taşınan YSK'ye seçim sürecideki tavrı nedeniyle karşı komşusu olan Ankara Barosundan tepki geldi. Ankara Barosunun YSK'nin tam karşında bulunan eğitim binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı dev bir pankart astı. (Ankara/EVRENSEL)
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