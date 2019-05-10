Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası

Dünya futbolunun en büyük ekonomik güce sahip ülkesi İngiltere, bu üstünlüğünü 2018/19'da Avrupa kupalarına da yansıttı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalindeki takımların tamamı İngiliz takımlarından oluştu. Kupa 1’de Liverpool-Tottenham, Kupa 2’de Arsenal-Chelsea finali oynanacak. Böylece tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finali oynayan takımların tamamı aynı ülkeden oldu.

İLK VE TEK "İNGİLİZ FİNALİ" 2008'DEYDİ

1992’den beri oynanan Şampiyonlar Ligi formatında bugüne kadar 4 şampiyon(Manchester United(2), Liverpool, Chelsea) çıkaran İngiltere, ilk ve tek İngiliz finalini 2007/08’de oynamıştı. Manchester United-Chelsea finalinde kazanan penaltılarla Kırmızı Şeytanlar olmuştu. İngiliz kulüpleri bunun haricinde 5 kez finalde kaybetti. 2005/06’da Arsenal Barcelona’ya, 2006/07’de Liverpool Milan’a, 2008/09’da Manchester United Barcelona’ya, 2017/18’de Liverpool Real Madrid’e mağlup oldu.

İngiliz Kulüpleri, Şampiyonlar Ligi öncesi Kupa 1 döneminde 8 kez mutlu sona ulaştı. 1967/68’de Manchester United, 1976/77, 1977/78, 1980/81 ve 1983/84’te Liverpool, 1978/79, 1979/80’de Nottingham Forest, 1981/82’de Aston Villa şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz kulüpleri arasında bu süreçte(1955-1992 arası) finalde kaybeden iki takım var. Leeds United, 1975’te Bayern Münih’e kaybederken 1985’teki dramatik finalde Juventus, Liverpool’u tek golle geçti. 1985 finali tarihe 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasıyla geçti.

UEFA AVRUPA LİGİNDE 8 ŞAMPİYONLUK

1971’den beri oynanan UEFA Avrupa Liginde İngiliz kulüpleri 8 kez şampiyonluğa ulaştı. Liverpool 3, Tottenham 2, Ipswich Town, Chelsea, Manchester United birer kez kazandı. 2 İngiliz kulübünün oynadığı tek final 1971/72’de Tottenham Hotspur-Wolverhampton Wanderers arasında oynandı ve kazanan Tottenham oldu. Bunun haricinde İngiliz kulüpleri finalde 5 kez kaybetti. 1974’te Tottenham Feyenoord’a, 2000’de Arsenal Galatasaray’a, 2006’da Middlesbrough Sevilla’ya, 2010’da Fulham Atletico Madrid’e, 2016’da Liverpool Sevilla’ya finalde yenildi.

İngiltere takımları, 1960'tan 1999'a kadar oynanan Kupa Galipleri Kupasında 8 kez mutlu sona ulaştı. (Chelsea 2, Tottenham Hotspur, West Ham United, Everton, Manchester City, Manchester United, Arsenal)

İNGİLTERE FUTBOLUNUN EKONOMİK GÜCÜ

Mali danışmanlık şirketi Deloitte'in Haziran 2018'de yayımladığı 2016/17 sezonunun raporuna göre İngiltere Premier Ligi, 5.3 milyar avroluk geliriyle bu alanda Avrupa'nın açık ara lideri konumunda. Premier Lig'in takipçisi İspanya La Liga'da toplam gelir 2.9 milyar avroda kalıyor. Aynı rapora göre Almanya Bundesliga 2.79 milyar avro, İtalya Serie A 2.075 milyar avro, Fransa Ligue 1 1.6 milyar avro gelire sahip.

2017 yazında imzalanan 5 milyar sterlinlik televizyon anlaşması sonrası bu farkın daha da büyüdüğü tahmin ediliyor.

FİNALDEKİ TAKIMLARIN TOPLAM PİYASA DEĞERİ 1.781 MİLYAR AVRO

Transfermarkt verilerine göre Liverpool kadrosunun toplam piyasa değeri 950.5 milyon avro, Tottenham Hotspur'unki ise 830.5 milyon avro.

Liverpool'un elediği Barcelona'nın toplam piyasa değeri 1.18 milyar avroydu. Tottenham'ın rakibi Ajax ise 420.1 milyon avroluk bir kadroyla mücadele etti. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea karşılaşacak