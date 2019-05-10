CMS’de kafasına yük düşen işçi yaralandı

Hafif metal jant üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biri olan İzmir’de kurulu CMS jant fabrikasında iş kazası yaşandı. Çiğli fabrikasında gerçekleşen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Dün gerçekleşen kazada jant taşıyan asansörde yaşanan arıza nedeniyle asansörün taşıdığı yük altında bulunan işçinin kafasına düştü. Aldığı darbeyle yere düşen işçiye ilk müdahaleyi işçiler gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre baret nedeniyle görünürde ciddi bir yara almayan işçi, kendine geldikten sonra çalışmaya devam etti.

Fabrika yetkililerinin müdahalesi üzerine hastaneye götürülen işçinin boynunda kırıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)