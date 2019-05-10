İdlib’de cihatçılardan ortak operasyon odası

Suriye’de İdlib ve çevresindeki cihatçılar “Şam’ın Fethi” adı altında ortak bir operasyon odası oluşturdu.

Suriye ordusunun Lazkiye-İdlib-Hama ekseninde başlattığı operasyonlar sonrası bir araya gelen gruplar arasında TSK’nin desteklediği cihatçı gruplarla birlikte İdlib’in büyük bölümünü yöneten Heyet Tahrir Şam da bulunuyor.

Bölgede Rusya ile Türkiye arasında BM'nin "terörist" kabul ettiği Heyet Tahrir Şam, Hurras ed Din ve Türkistan İslam Partisi dışındaki gruplara müdahale edilmemesi yönünde bir mutabakat var. Suriye ordusu da bu mutabakata uyduğunu savunarak son operasyonlarının "teröristleri" hedef aldığını belirtiyor.

ORTAK OPERASYON ODASINDAKİ GRUPLAR

TSK destekli şemsiye örgüt Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, ortak operasyon odası kurulduğu bilgisini doğrularken MEPA News’ün haberine göre ortak operasyon odasında şu gruplar yer alacak: Heyet Tahrir Şam, Ceyş’ül İzze, Türkistan İslam Partisi, Ecnad Kavkaz, Hurras ed Din, Ensaruddin Cephesi, Ensar el İslam, Ensar el Tevhid, İmam Buhari Ketibesi, Ketaib el Feth, Feylak’ül Şam, Ceyş’ül Ahrar, Ahrar Şam, Sukur el Şam, Ceyş’ül Nasr, Özgür İdlib Ordusu, Birinci Sahil Tümeni, İkinci Sahil Tümeni, Birinci Piyade Tümeni, İkinci Ordu, Ceyş’ül Nuhbe, Şüheda el İslam Deraya, Liva el Hurriyye, 23. Tümen, Liva Ahrar’ül Şimal, Tecemmu Dimaşk.

Cihatçı gruplar, 2015 yılında Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Fetih Ordusu adıyla bir araya gelerek İdlib’i ele geçirmişti. Fetih Ordusunun içerisinde bugünkü ortak operasyon odasını oluşturan grupların hepsi yer alıyordu. Ancak daha sonra bu gruplar kendi içlerinde derin anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşamaya başladı.

İDLİB'DEKİ CİHATÇI SAYISI

İdlib’de ne kadar cihatçı militan olduğuna farklı yanıtlar veriliyor. Birleşmiş Milletler’e göre 30 bin cihatçı militanın bulunduğu vilayette bunların 10 bini “Terörist” olarak kabul ediliyor.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar ilk sayıyı 100 bine, ikincisini 40 bine kadar çıkarıyor.

Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin raporunda yalnızca Heyet Tahrir Şam üyelerinin sayısının 12 bin ila 15 bin arasında olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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