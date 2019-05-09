09 Mayıs 2019 20:28
Manisa'da otoyol inşaatında 1 işçi yaşamını yitirdi
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi bağlantı yolu gişeleri inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi bağlantı yolu gişeleri inşaatında bir işçi yaşamını yitirdi.
Soma gişeleri şantiyesinde çalışan Abbas Sertdemir (44), kırılan beton mikseri pompasının bomunun altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (Manisa/AA)
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