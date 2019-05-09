"KCK basın" davası görüldü, Gazeteci Yüksel Genç’e yeni dava

46 gazetecinin yargılandığı “KCK basın” davasında Gazeteci Yüksel Genç hakkında yeni bir dava açıldığı ortaya çıktı. Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de.

Kürt basın kurumlarında çalışan 46 gazetecinin yargılandığı “KCK basın” davasının 14’üncü duruşması İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Gazetecilerin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Gazeteci Yüksel Genç hakkında bu yıl İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir davanın açıldığı ortaya çıktı. Genç hakkındaki bu dava dosyasının birleştirme talebiyle mahkemelerine gönderildiğini paylaşan heyet, birleştirme kararı almayarak dosyayı istinaf mahkemesine gönderdiğini belirtti. Devam edilen duruşmada savcı ve avukatlar dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 22 Ekim’e erteledi.

20 Aralık 2011 yılında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi Kürt gazetecilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 gazeteciden 32’si 24 Aralık’ta tutuklanmıştı. Yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri basın açıklamaları, notları, haber kaynakları ile konuşmaları ve telefonlarında bulunan haber kaynaklarının isimlerine kadar birçok gazetecilik faaliyeti iddianamede suç delili olarak yer almıştı. (İstanbul/MA)