7 yıldır süren ‘KCK Basın Davası’ ertelendi

46 gazetecinin yargılandığı ‘KCK Basın Davası’nın 13. duruşması, İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada bazı tutuksuz yargılanan gazeteciler ile avukatları hazır bulundu.

Avukat Özcan Kılıç, soruşturmayı yürüten emniyet görevlileri hakkında İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın akıbetinin sorulmasını istedi.

Kılıç’ın talebi ardından mahkeme, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar vererek, duruşmayı 9 Mayıs’a erteledi.

DAVA 7 YILDIR DEVAM EDİYOR

2011’de ‘KCK soruşturması’ kapsamında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi basın kurumlarına operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyında 46 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32’si tutuklanmıştı.

Yapılan röportajlardan, çekilen fotoğraflara, takip edilen basın açıklamalarından, alınan notlara ve haber kaynakları ile yapılan görüşmelere kadar bütün habercilik faaliyetlerinin tamamı iddianamede suçlama konusu yapıldı. 32 tutuklunun 17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken geriye kalan tutuklular ancak Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) kaldırıldıktan sonra tahliye edilebildi.

ÖYM’lerin kapatılmasının ardından gazeteciler, davanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvursa da mahkeme AYM sonucunu beklemeden yargılamaya devam etti.

Yargılanan gazetecilerin devam eden süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM)

başvuru yaptı. AİHM’deki süreç de devam ediyor. (MEDYA SERVİSİ)