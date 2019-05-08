Yedikule Göğüs Hastanesi için dayanışma çağrısı

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH), İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine (Samatya) bağlanmak isteniyor. Sağlık emekçileri hastanenin genel hastaneye bağlanmasının tedavilerin yapılmasında aksamalara yol açacağını belirterek karşı çıkıyor.

Hastanenin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanması ile ilgili hastane çalışanları tarafından yapılan açıklamada Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin makul bir gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmak istendiğini belirterek; “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’si, yılda 500.000’in üzerinde poliklinik hizmeti veren, 20.000 hasta yatıran, 10.000 civarında bronkoskopik tanı ve tedavi işlemini gerçekleştiren, yine yılda 1650’si A grubu olmak üzere 4500 ameliyatın yapıldığı, girişimsel bronkoskopik işlemlerin yapıldığı ve ülkemizde en fazla göğüs hastasına hizmet veren üçüncü basamak hastanedir. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’si, bu hastaların şifa aradığı son yerdir” denildi.

“TEDAVİLERİN YAPILMASINDA AKSAMALARA YOL AÇACAK”

Tüberküloz (verem) özellikle de dirençli tüberküloz olgularının tedavisinin sadece dört eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Yedikule hastanesi bulunduğu konum itibariyle ülkemizde bu hizmetin en kalabalık kitlelere sunulmasını sağlayan yerdir. Tüberkülozlu hasta sayısının artışı, bu hastaların çoklu ilaç direnci ve yaygın ilaç direnci olan hastalıklar olması, konunun önemini daha da artırmaktadır. Hastanemizin genel hastaneye bağlanması bu tedavilerin yapılmasında aksamalara yol açacak, telafisi mümkün olmayan toplum sağlığı sorunları doğuracaktır.”

“AKCİĞER HASTALIKLARI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA ZARAR VERECEK”

Yıllardır süregelen köklü kurumsal kültürü, güçlü eğitim ve hizmet kadrosu ile hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan kurumun, genel bir eğitim araştırma hastanesi içine sıkışan bir uydu kliniğine dönüştürmenin hem halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını engelleyeceğini hem de akciğer hastalıkları alanında yapılan çalışmaların zarar görmesine sebebiyet vereceği vurgulanan açıklamada “Yedikule çalışanları olarak bizler sunduğumuz sağlık hizmetinin her geçen gün daha iyi olması, halkımızın daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşması için çabalıyor ve bu mücadelemizde siz hastalarımızın ve halkımızın desteğini bekliyoruz” denildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi EAH’de çalışan sağlık emekçileri 10 Mayıs Cuma günü hastane bahçesinde basın açıklaması yapacak. (İstanbul/EVRENSEL)