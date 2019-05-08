Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

Yeni Şafak Yazarı ve Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, dün Twitter hesabından "YSK kararı uzun yıllar çok tartışılacak... Detaylar yarınki yazımda" dedi ancak yazısı bugünkü gazetede yer almadı. Bugün yine Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk, "yayın politikası ve yazıları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden" yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Bir süredir iktidara yönelik eleştirel yazılar yazan ve gazetede bu çizgideki tek yazar olan Öztürk'ün 7 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyleydi:

"YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak. Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi. Detaylar yarınki yazımda..."

YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak.

Sadece İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi.

Detaylar yarınki yazımda... — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) May 7, 2019

Öztürk'ün yazısı Yeni Şafak'ın bugünkü sayısında yer almadı.

Okurlarının "Yazınızı gazetede göremedim" tepkisi ve gelen sorular üzerine bir açıklama yapan Öztürk, "Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm. Saygılarımla" dedi.

(MEDYA SERVİSİ)

Kendisi tarafmış AA taraf değilmiş