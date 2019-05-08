08 Mayıs 2019 00:57
Güldür Güldür yine medyadaki sansürü gündemine aldı
Güldür Güldür programı yine medyayı hedefine aldı. Oyuncu Ali Sunal haber sunumunu yaparken güncel siyasi haberler kısmına sansür uygulandı.
Ekran görüntüsü, "Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)" YouTube hesabının "Güldür Güldür Show 192.Bölüm - Pozitif Toplantı" başlıklı videosundan alınmıştır.
Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür programının 196'ncı bölümdeki "Ne haber" skecinde, Oyuncu Ali Sunal haber sunumunu yaparken güncel siyasi haberler kısmına sansür uygulayarak, ana akım medyaya gönderme yaptı.
Skeçte Ali Sunal, “sırada güncel siyasi haberlerimiz var efendim. Geçtiğimiz günlerde….” diye söze başladığı sırada müziğin sesi yükseltildi ve haberlere sansür uygulandı.
Güldür Güldür Show yerel seçimler öncesinde de medyayı konu almış ve hükümet kontrolündeki medyanın hedefi olmuştu. (MEDYA SERVİSİ)
A Haber ve Sabah, Güldür Güldür Show'u ve oyuncularını hedef aldı