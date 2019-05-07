HDP'li belediyelere polis zoruyla X-Ray yerleştirilmek isteniyor

HDP’li Mardin, Cizre, İdil ve Silopi belediyelerine polis tarafından zorla konulan X-Ray cihazı ve polis kulübeleri bu kez TOMA ve çevik kuvvet ekiplerince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne konulmak istendi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE POLİS ZORUYLA X-RAY KONULMAK İSTENİYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin protokol girişine gelen polis, “Güvenliği sağlamak amacıyla” binaya gireceklerini söyledi. Güvenlik görevlileri tarafından resmi belge olmadığı gerekçesiyle engellenen polis, bu kez izin belgesi almaya gitti. TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin belediye binası çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Fotoğraf: MA

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili aradıkları Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne ise ulaşamadı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, konuya dair partisinin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yi bilgilendirdi.

HDP HEYETİ BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Semra Güzel, Hüseyin Kaçmaz, Nimetullah Erdoğmuş ve Sıddık Taş’ın da aralarında bulunduğu bir heyet, zorla X-ray cihazı ve polis kulübesi konulan Cizre, Silopi ve İdil belediyelerini ziyaret etti.

Eşbaşkanlar, söz konusu uygulamanın ortadan kalkması için hukuki girişimlerde bulunacaklarını, söz konusu uygulamanın antidemokratik olduğunu ve halkın gösterdiği iradenin arkasında olacaklarını vurguladı.

Cizre’ye Belediye eşbaşkanları Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu ile görüşen heyet daha sonra belediye binası önünde açıklama yaptı. HDP'li Kaçmaz, Cizre İlçe Emniyet Müdürü'nün tavrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi: "Bu tutumu kınıyoruz. Padişaha yaslananlar sonunda hesap verecek. Padişah devriliyor. Cizre Belediyesi sadece Cizre halkınındır. Burası kayyuma ait değildi. 31 Mart'ta nasıl kayyumu makamına göndermişsek, yarın da X-ray cihazlarını buraya zorla getirenlerin makamlarına yollayacağız."

NE OLMUŞTU?

Cizre’de 7 Mayıs akşamı belediye binasına gelen çok sayıda polis, vinçle getirdikleri X-Ray cihazı ve bariyerleri güvenlik gerekçesiyle belediye girişine koymak istedi. Yaşananlar üzerine belediye binasına gelen Cizre Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırığ ve meclis üyeleri, X-Ray cihazı ve güvenlik bariyerlerinin yerleştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

CİZRE'DE POLİS, EŞ BAŞKAN ZIRIĞ’I TEHDİT ETTİ

Mehmet Zırığ'ın X-Ray cihazının yerleştirilmesine izin vermemesi üzerine polis ile tartışma yaşadı. Zırığ'ın gerekçenin ne olduğunu sorması üzerine polis, “Gerekçeli kararlar var, açıklamak zorunda değilim” diye cevap verdi. Zırığ, cihazın belediye girişine bırakılmasına itiraz ederek buna izin vermeyeceklerini ifade edince polis, eş başkanı tehdit ederek karşılık verdi.

Cizre Belediye binası polis ablukasına alındı. Polis bina girişine gerekçe dahi göstermeden x-ray cihazı yerleştirmek istiyor. Belediye önünde bekleyiş sürüyor https://t.co/3kWAYefW00 pic.twitter.com/ll0aM6Fgml — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 7 Mayıs 2019

POLİS: EVET KANUNA AYKIRI HAREKET EDİYORUZ

Saatlerce süren tartışma ve gerginliğin ardından polisler, İlçe Kaymakamının imzasının bulunduğu ve kamu güvenliğine ilişkin tedbir alınması gerekçesiyle yazılmış bir belge getirdi. Eş başkanlar, belgede yer alan genelge ve talimatın ne olduğunu öğrenmek isteyerek belgenin yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Eş Başkan Zırığ, "Kanuna ve yasaya aykırı bir belgeyle yanımıza geliyorsunuz. Kanunsuz bir işlemi uygulamayı kabul ediyor musunuz? Bu hukuksuz bir belge. Kaymakam buraya talimat veremez" diye konuştu. İlçe Emniyet Müdürü ise, "Kısıtladığımız bir şey yok, sizi koruyoruz" yanıtını verdi. Eş Başkan Zırığ'ın bir kez daha "Kanuna aykırı mı hareket ediyorsunuz?" diye sorması üzerine de İlçe Emniyet Müdürü "Evet, kanuna aykırı hareket ediyoruz" cevabını verdi. İlçe Emniyet Müdürü'nün bu cevabı üzerine belediye eş başkanları bina dışına çıktı. Saatlerce süren tartışmaların ardından polis, X-Ray cihazını belediye girişine yerleştirdi.

Cizre'de belediye binası girişine X-Ray cihazı ve güvenlik kulübeleri yerleştirileceği yönünde emir aldıklarını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü, "Kanuna aykırı hareket ediyoruz, emri uyguluyoruz" dedi https://t.co/PWJ9QiaJ7j pic.twitter.com/KFtPYUOXNr — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 8 Mayıs 2019

MİLLETVEKİLİ İMİR, X-RAY CİHAZLARINI SOYLU'YA SORDU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cizre ve Silopi Belediyelerinde hiçbir yazılı gerekçe gösterilmeden giriş noktasına X-ray cihazı kurulmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Belediyelerin kapısına X-ray cihazlarının ve kontrol noktalarının konulması işleminin gece vakti yapılmasının nedeninin de sorulduğu önergede Cizre Belediyesi’nde "Evet ben burada kanuna aykırı iş yapıyorum" diyen polise ilişkin de “Polis memurunun bu kadar rahat davranmasının arkasında hangi güçler vardır? Bu polis memuru hangi örgüte bağlıdır? Kendisini kanunların üstüne görme rahatlığına nasıl girebiliyor?” diye soruldu.

Ayrıca önergede, "Zabıta Müdürlüğü adı altında kendi güvenlik birimi olan belediyelerin girişlerine neden başka bir kurumun güvenlik güçleri önlem almaya çalışmaktadır?” sorusuyla birlikte Türkiye de kaç tane belediyenin girişinde emniyet güçleri tarafından kontrol edilen X-ray cihazları ve kontrol noktalarının bulunduğu sorusu da yer aldı. (HABER MERKEZİ)