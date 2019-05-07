YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

Burak BAĞÇECİ

İstanbul

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından üniversite öğrencileri de karara tepki gösterdi. Yıldız Teknik Üniversitesinde de en çok konuşulan konu YSK’nin iptal kararı olurken üniversiteliler alınan kararın hukuksuz olduğunu ve AKP’nin baskısıyla alındığını düşünüyor. Kararı mantıksız bulduğunu söyleyen Harita Mühendisliği Öğrencisi Berke “Aynı zarfta oy verdik, o zaman ilçeler neden yenilenmiyor? AKP seçimle kaybettiği büyükşehir belediye başkanlığını hukuksuzlukla gasp etmeye çalışıyor” derken, AKP’nin bu kararla kendi sonunu hazırladığını düşünüyor.

Kararın halkın iradesini gasp etmek olduğunu söyleyen Makine Mühendisliği Öğrencisi Çağrı ise “AKP kazanırken milli irade lafını ağızlarından düşürmüyorlardı. Şimdi kaybedince kabul etmiyorlar, şaibe var diyorlar. Hani milli iradeydi? Böyle olacaksa hiç seçime girmeyelim” diyor.

Üniversitelilerin karara gösterdiği tepki sandığa gitme motivasyonlarını arttırıyor. İptal edilen seçimde şehir dışında oy vermiş birçok öğrenci, “İkametimizi aldırırsak yenilenen seçimde oy verebilir miyiz?” diye soruyor. Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Ata ise CHP’ye oy verenlerin bu motivasyonuna karşılık AKP’ye oy vermiş seçmenlerin seçimi ciddiye almayarak tatile gideceklerini düşünüyor ve “AKP hata yaptı, oy oranı düşecektir” diye ekliyor.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’de demokrasinin giderek zayıfladığına dikkat çekiyor ve ülkesinin geleceğine dair duyduğu endişeyi paylaşıyor. Harita Mühendisliği Öğrencisi Seby ise “Türkiye’de demokrasi yok. Bu olay artık bu kadarına da pes dedirtti. İnsanların tepki göstermesi lazım, bu sefer daha büyük tepki olur herhalde” dedi.

Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu kararın AKP’nin siyasi baskılarıyla alındığını ve Ekrem İmamoğlu’nun hakkının gasbedildiğini düşünse de aksi yönde düşünen öğrenciler de var. AKP’li olduğunu belirten bir öğrenci seçimlerin tekrarlanmasının darbe olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirtiyor ve Türkiye’nin farklı yerlerinde CHP’nin itirazları sonucunda da iptal edilen seçimler olduğunu söylüyor. “Binali Yıldırım tekrar aday olup kaybederse Türkiye’nin son başbakanı olarak kötü bir prestiji olacak” diye ekleyen öğrenci, bu yüzden tekrar edilecek seçimde Süleyman Soylu’yu aday olarak görmek istediğini belirtiyor. AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir başka öğrenci Adem ise “YSK kararını verdi, demek ki doğrusu bu. Söylenecek çok bir şey yok artık” diyor.

Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır