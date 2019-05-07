İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dün 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı, seçimlerin iptal edilmesi ve İBB hesabının “YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” tweeti sonrası 482 bine kadar düştü.

Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz eden web sitesi socialblade.com'un verilerine göre dün 543 bin 234'e kadar çıkan İBB Twitter hesabı bugün saat 16.05 itibarıyla 482 bin seviyelerinde. İBB'nin takipçisi sayısı hızla düşmeye devam ediyor.

İptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu’yu takipten çıkan @istanbulbld hesabı son 20 saatte 60 binden fazla takipçi kaybetti. (HABER MERKEZİ)

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