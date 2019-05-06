MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti

Eylem NAZLIER

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, çıkardığı yönergeyle temsilcik yöntemiyle işleyen Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti.

Liselerde eğitim öğretim döneminin başında seçilen sınıf temsilcilerinden oluşan Öğrenci Temsil Kurulları, Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla yürürlükten kaldırılacak. Aynı kararla birlikte bakanlık, bu yıl düzenlenmesi planlanan Türkiye Öğrenci Meclisleri çalışmalarını da iptal ettiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yönergede şu ifadeler yer aldı: “TBMM Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca uygulamaya konulan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 2013 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile iş birliği halinde gerçekleştirilmiştir. Ancak TBMM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına göndermiş olduğu yazı ile Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesine ilişkin faaliyetlere 2013 yılından itibaren dahil olmayacağını belirtmiştir. Bu nedenle söz konusu proje, 2018 yılı dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri yönergesi ilgi makam oluru ile yürürlükten kaldırılmış ve bu yıl yapılması planlanan Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal edilmiştir.”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, projenin öğrencilerde demokrasi bilincinin gelişmesinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek “Proje, öğrencilerin yönetime katılması, seçme ve seçilme hakkını kullanması, demokrasi bilincini yeşertmesi açısından önemliydi. Projenin iptali, öğrencilerin, eğitim-öğretimin yararına olmamıştır” dedi.

"ÖĞRENCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE SALDIRI"

Emek Gençliği ise yaptığı yazılı açıklamayla, alınan bu kararla birlikte öğrencilerin demokratik haklarının ellerinden alındığına vurgu yaparak “Öğrenci Temsil Kurulları, öğrencilerin okul içerisindeki şikayetlerini, okula yönelik taleplerini beraberce tartışıp çözüm üretebildikleri öğrencilerin kendi öz örgütlülük alanlarıdır. Karar, öğrencilerin okul içerisindeki denetimlerini bitirmeye yönelik olduğu kadar, öğrencilerin dayanışma kültürüne, birlikte hareket etme alanlarına, bir araya gelme imkanlarına da bir saldırıdır. Sınav sistemleri ile öğrencilerin birbirine rakip edildiği, bireysel kurtuluşun öğütlendiği bir sistem içerisinde Öğrenci Temsil Kurullarının kaldırılması; aynı zamanda öğrencilerin örgütlülük alanlarına da açık bir saldırıdır” denildi.