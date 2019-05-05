Bursa'da Denizleri anmak isteyen gençlere saldırı

Bursa’da 6 Mayıs 1972'de idam edilen 68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için düzenlenen anmaya bir grup taşla saldırdı. Polis saldırgan gruba müdahale etmedi.

Bursa gençlik örgütlerinin çağrısıyla Nilüfer Kent Konseyi önünden Üç Fidan Parkı’na yapılan yürüyüş, saldırgan bir grup tarafından engellenmek istendi. Konak Kültür Merkezi önüne yürüyüş gerçekleştiren gençlere önce sözlü sataşan saldırgan grup, daha sonra taşla saldırdı. Polisin saldırganları uzaklaştırmaması ve saldırıyı engellememesi dikkat çekti.

"EŞİT VE ÖZGÜR BİR DÜNYA KURACAĞIZ"

Konak Kültür Merkezi önünde ortak açıklamayı yapan Bade Bayraktar, "Emperyalistlerin yerli iş birlikçisi tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçleri, her geçen gün ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ediyor, emperyalist savaş politikalarının parçası oluyorlar. Bir yandan 'Amerikan emperyalizminin karşısındayız' derken, bir yandan Rusya’yla S-400 füze anlaşmaları yapıyorlar. Bir yandan Venezuela’ya destek açıklamaları yapıyor öte yandan Türkiye’nin NATO üyeliği ve emperyalist devletlerle olan göbek bağı devam ediyor. İşte bugün, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemize geldi. Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz. NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız!" dedi.

Açıklamada Türkiye gençliğinin ucuz iş gücü sömürüsüne ve karanlık bir geleceğe mahkum edilmek istenmesine dikkat çekilerek "Bu krizi yaratanlar da krizin tüm yükünü bizlere, emekçi halka yükleyenler de sermayedarlar sınıfı ve onları temsilcisi tek adam rejimidir. Kapitalist emperyalist sistemin dünyanın her yerinde ezilen halkları, emekçilere, işçi sınıfına ve gençliğe yaşattığı cehennemi görmek, alternatifini yaratmak için Denizleri anlamak zorundayız" denildi.

Brlikte mücadele etme çağrısı yapan Bayraktar "Eşit ve özgür bir dünya kuracağız, birlikte yaşayacağız, birlikte üreteceğiz. İşte bu korkuyu biz iyi tanıyoruz, Denizler 47 yıl önce tam da bu nedenle idam edildiler, ancak korktukları başlarına gelecek, mutlaka biz kazanacağız. Sermaye güçleri korksun, hatta titresin; çünkü bizler tek bir geri adım atmayacağız. İstediğimizi alana, başka bir dünya kurana kadar mücadele edeceğiz. Biz bu kararlılığı Denizlerden devraldık!" dedi.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Konak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek anma etkinliği iptal edilirken, saldırgan grup dışarda toplanma çağrısı yapmayı sürdürdü. Uzun bekleyişin ardından içeride bulunanlar araçlarla binadan çıkarıldı.

EMEK GENÇLİĞİ: UYARILARIMIZA RAĞMEN EMNİYET ÖNLEM ALMADI

Provokasyon girşiminin ardından açıklama yayımlayan Bursa Emek Gençliği, "Bugün yaşanan olayda bütün sorumluluk Bursa Emniyet güçlerinindir. Eylem esnasında yapılan provokasyona karşı bizim uyarı ve telkinlerimize rağmen önlem alınmamış hatta emniyet yetkililerinin tepkileri anmaya katılan arkadaşlarımıza yönelmiştir. Bu tür engelleme ve provakasyon girişimleri bizleri yıldırmayacaktır. Aksine daha büyük bir irade ve inatla meydanlara çıkmamıza sebep olacaktır. Bütün Bursa halkını darağacında katledilen üç fidanı anmaya ve provakasyonlara karşı birleşmeye çağırıyoruz" dedi.

Emek Gençliği 6 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da Heykel’de Denizleri anmak için yapılacak etkinliğe çağrı yaptı.

Öte yandan Nilüfer Kent Konseyi yaşanan saldırının ardından her yıl yapılan şafak nöbetinin iptal edildiğini duyurdu.(Bursa/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel