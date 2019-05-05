NATO Sekreteri Stoltenberg’den ziyareti öncesi S-400 açıklaması

Türkiye ile ABD arasında gerilim konusu olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir. Ancak müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz Diyaloğunun (AD) 25’inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde 6-7 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde Jens Stoltenberg Brüksel’de Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

25’İNCİ YIL İÇİN TÖREN

Türkiye’nin Akdeniz Diyaloğunun 25’inci yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Atlantik Konseyinin özel bir toplantısına ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoltenberg, S-400 hava savunma sistemi tedariki, Türkiye-ABD ilişkileri, NATO-Türkiye ittifakının geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye ziyaretle vereceği mesajla ilgili soruya Stoltenberg, “Türk halkına temel mesajım şudur; zorlu güvenlik sınamaları ile karşı karşıya kalınan bu dönemde NATO, müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir. Türkiye de NATO’ya önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında gerilim konusu olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri konusundaki soruya ilişkin Stoltenberg şunları söyledi. “Bu zor bir konu ve Türkiye ile ABD arasında diyaloğun sürmesi önem taşıyor. Türkiye’nin ABD’den muhtemel Patriot füze sistemi tedarikine ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Fransa ve İtalya arasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin tanımlanması ve geliştirilmesine ilişkin çabalardan da memnuniyet duyuyorum. Bu süreç hem bazı kilit müttefiklerin katılımını içermesi hem de müttefiklerin birlikte çalışabilme kabiliyeti olan teçhizat satın almasını sağlaması bakımından NATO için önem taşımaktadır. Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak az önce de belirttiğim gibi, müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur. NATO müttefiklerinin 2013’ten bu yana Türkiye’nin hava savunma sistemlerini takviye ettiğini de göz ardı etmemeliyiz. İspanya ve İtalya’nın füze bataryaları Türkiye’nin güney sınırlarının yakınlarında konuşlandırılmış bulunuyor. (İspanyol) Patriot ve (İtalyan) SAMP-T sistemleri, Türkiye’yi Suriye sınırından gelen füze tehdidine karşı korumaya yardımcı oluyor. NATO müttefiklerinin taahhütlerini sürdürdüğü bu misyon çok önemli.”

OKTAY: S-400’LE İLGİLİ KARAR VERİLMİŞTİR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’yle yaşanan S-400 gerilimi hakkında “S-400’le ilgili karar verilmiştir” açıklaması yaptı. Fuat Oktay, İsrail’in AA ofisinin olduğu binayı vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye’nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez” dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimine ilişkin konuşan Oktay, “Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır. Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı olmuştur. S-400’le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir” ifadelerini kullandı.

Oktay, “ABD’nin yaptırım tehdidi onların Türkiye’yi tanımadıkları anlamına geliyor. Türkiye’ye karşı kimse tehdit dilini kullanarak iş yapamaz. Türkiye bugünün devleti değil. Türkiye hem ülke hem de ekonomik olarak bölgenin güvenli noktası konumunda” diye konuştu.

ABD son olarak, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde F-35 savaş uçakları ortaklığından çıkarılabileceğini açıklamıştı.

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