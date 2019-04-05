NATO kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Norveç’te protesto edildi

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in başkenti Oslo’da NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle iki ayrı eylem düzenlendi. İlk olarak meclis binası önündeki alanda toplanan kitle, “Savaşa hayır, barış ve diyaloga evet” dedi. Nükleer Silahlara Hayır İnisiyatifi, Norveç Sendikalar Konfederasyonu ve Barış Kurulu tarafından organize edilen eyleme yirmi kurum ve kuruluş da katılarak destek verdi.

NORVEÇ HÜKÜMETİNE NÜKLEER ÇAĞRI

Yapılan konuşmalarda, dünya genelinde gerilimin ve silahlanmanın artırıldığı ve ‘silahsızlanma’nın yabancı bir kelime haline geldiği belirtilerek Norveç’in, NATO nükleer stratejisini değiştirmeye aktif olarak katkıda bulunması istendi. Bunun için, mayın sözleşmesi ve misket bombalarını yasaklayan anlaşmalar gibi uluslararası bağlayıcı anlaşmaların yapılması istendi ve Norveç’te görev yapan yabancı askerlerin, ulusal bağımsızlığa ve kontrole dayanan eski Norveç temel politikasını baltaladığı belirtildi.

Fotoğraf: Evrensel

Nükleer silah ve savaş karşıtlığının öne çıktığı konuşmalarda Norveç’in de NATO’dan ayrılması talep edildi. Ayrıca “NATO dağıtılsın, savaş endüstrisine, askeri saldırganlığa ve çevreyi bozmaya hayır” denildi. Protestoda Birleşmiş Milletler’in de nükleer silah yasağını desteklemesi istendi. Öte yandan savaş ve çatışmaların mülteci sayısını artırdığı ve iklim krizlerini büyüttüğünün altı çizildi, “İklim değişikliği gelecek için en büyük tehlikelerden biri, silahlanmaya harcanan para iklim değişikliğini önlemek için kullanılmalı” denildi.

Fotoğraf: Evrensel

SAVAŞ KARŞITI HAREKET GÜÇLENMELİ

Kentte düzenlenen bir başka eylemde ise “Stop NATO” örgütünün “Barış çalışmaları NATO’ya karşı mücadeleyle birleştirilmelidir” çağrısıyla Litteraturhuset’te (Edebiyat Binası) yapıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılanlar, Norveç’te hükümetin çatışmaları müdahil olmadan halkı durum hakkında bilgilendirmediği, parlamentoda gelişmelerin değerlendirmeye alınmadığını fakat son yıllarda parlamentoda bulunan sol partilerin, gündeme getirmeye çalıştıkları belirtildi. Savaşlara karşı daha aktif mücadele edilmesi, daha katılımcı eylemlerin yapılması gerektiği de vurgulandı.