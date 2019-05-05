05 Mayıs 2019 03:18

Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...

"Türkiye’de bu tür davalarda ancak kamuoyu baskısı olunca sonuç elde ediliyor. Bu davalar gündemden düşünce ise dosyalar sessiz sedasız kapatılıyor."

Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...

Aladağ yurt yangınında çocuklarını kaybeden aileler

Fotoğraf: Volkan Pekal / Evrensel

    • Paylaş

    Erdi TÜTMEZ

    Tarih 29 Kasım 2016... Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı, 11’i çocuk, 12 kişi yanarak can verdi...

    Yurt binası kaçaktı... Denetimleri yapılmamıştı... Yangın merdiveninin kapısı PVC’ydi ve kapı kolları sökülmüştü... Alt katta da yangını büyütecek bir halı vardı...

    Çocuklar göz göre göre ölüme itilmişti...Her şey gözlerimizin önünde olmuştu...

    Bu yangının ardından eğitim sisteminin nasıl çökmüş olduğu ayan beyan ortadaydı.

    Sadece bu muydu?

    Yangınla birlikte yoksul ailelerin ve çocukların, tarikatların kontrolünde olan bu yurtlara nasıl mecbur bırakıldığını gördük...

    İlçe Milli Eğitim Müdürünün aileleri bizzat tarikat yurduna yönlendirdiğini gördük...

    Bu yurtların nasıl bir cehennem olduğunu gördük.

    Bu noktada davayı başından beri izleyen ve kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışan Sosyal Haklar Derneği’nin raporunu hatırlamakta fayda var:

    “-Çocuklara temizlik yaptırılıyor ve bulaşık yıkatılıyor. Çocuklar bulaşık yıkarken elektrik şalterinin attığı yönetime bildirilmesine rağmen önlem alınmadı.

    -Her gün uzun saatler boyunca ağır din eğitiminden geçiriliyorlar. Çocuklar akşam ders çalışmak istediklerinde buna müsaade edilmiyor, hatta kimi çocuklara ‘Kız çocuklarının okuması günah zaten’ deniyor.

    -Çocuklara zaman zaman şiddet uygulanıyor.

    -Çocuklarının nasıl ortamlarda kaldığını görmek isteyen babalara, erkek oldukları için müsaade edilmiyor.”

    Ve dava süreci...

    Aralarında Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında ‘Birden fazla kişiyi taksirle öldürme ve yaralanmalarına sebep olma’ suçlamasıyla dava açıldı. Sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, avukatların ve ailelerin itirazlarına; ortada olan tüm delillere rağmen ortada ‘kasıt’ olmadığını söylüyordu.

    Aileler ‘bizi bir kez daha yakmayın’ diyordu...

    Duruşmalar görüldü, gelinen noktada hiçbir tutuklu sanık kalmadı.

    Son duruşmada da savcı esas hakkında mütalaasını verdi, sanıkların ‘bilinçli taksir’ suçundan

    cezalandırılmasını istedi.

    Bu davada başka ne mi oldu?

    Yangından sonra bilirkişiler olay yerini görerek rapor hazırladı. Sanık vekilleri itfaiyeyi ve TEDAŞ'ı sorumlu tutacak beyanlarda bulundu.

    Sonrasında yurt binası yıkıldı...

    ‘Bir olay sonrasında delil karartma nasıl olur?’ diye sorulsa, elbette böyle olurdu...

    Avukatların veya yeniden görevlendirilecek bilirkişilerin olay yerini görmesi adeta engellendi.

    Bu davada başka ne mi oldu?

    Açıkça sadece yangına odaklanıldı... Öncesi yoktu...Tarikatların örgütlenmesi, bunların eğitim alanında önünün nasıl açıldığı tartıştırılmadı... Çünkü bu dava aslında devletin laik ve kamusal eğitim konusundaki bakışının bir aynasıydı. Eğitimin tarikatlara, cemaatlere nasıl peşkeş çekildiğinin kanıtıydı...

    Bu davada başka ne mi oldu?

    Görevlendirildiği yerde yoksul Aladağ halkına, onların çocuklarına tarikat yurdunu adres gösteren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş, yeterli denetim görevini yapmadığı için ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan yargılandı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca kınama cezası verildi.

    Sonra ne mi oldu?

    Mehmet Aktaş, bu ‘kınama’ya rağmen Çukurova’da bir ortaokula müdür oldu...

    ***

    Yazının buraya kadar ki bölüm eminim ki çoğumuza yabancı gelmiyor.

    Gezi’de öldürülen gençlerin davalarında

    Ali İsmail Korkmaz davasında faillerin, kamu görevlilerinin nasıl korunduğu dün gibi aklımızda...

    Berkin Elvan’ı vuran polisin avukatların çabaları sonucu kimliğinin ortaya çıkarılmasına rağmen hâlâ tutuklanmaması aklımızda...Olay yeri keşfinin de olaydan 6 yıl sonra yapılması aklımızda...

    Katliam davalarında...

    10 Ekim Katliamının bombacılarının istihbarata rağmen ellerini kollarını sallayarak Ankara’nın göbeğine gelmeleri dün gibi aklımızda...Bakanlığından, Valiliğine, Emniyet’ine kadar ihmalleri bulunan onlarca kişinin korunup kollandığı da aklımızda... Suruç, Antep Düğün katliamında yine kamu görevlilerinin yargıdan adeta kaçırılması dün gibi aklımızda...

    İş cinayeti davalarında

    Mecidiyeköy’de Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciası davasında yargılanan 6 TOKİ çalışanının beraat etmesi dün gibi aklımızda...

    Ve son olarak Soma davasında 301 işçiye mezar olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi...Hatta kendisine yeniden maden ruhsatı alma ‘ödülü’nün verilmesi...

    ***

    Her şey aynı kapıya çıkıyor: Cezasızlık kapısı...

    Yargının cezasızlık politikası işlemeye devam ettikçe, yeni suçların önü açılıyor. Adil bir yargılama olmayınca, suçlular işledikleri suçlar adeta yanlarına kâr kalıyor.

    Kamuoyunun gözü önünde olan ihmaller sonucu gelen ölümler yeterince soruşturulmuyor... Katliamlarda sorumluluğu olanlar adeta ödüllendiriliyor.

    Bu davalarda olduğu gibi şimdi de Aladağ davasında maalesef böyle bir süreç işletiliyor.

    Dava karar aşamasına doğru yol çıkmışken, şimdi Aladağ’da çocukları katledilen ailelerin yanında olma zamanı... Çünkü Aladağ’ın güzel çocuklarına bir adalet borcu var bu ülkenin.

    Türkiye’de bu tür davalarda ancak kamuoyu baskısı olunca sonuç elde ediliyor. Bu davalar gündemden düşünce ise dosyalar sessiz sedasız kapatılıyor.

    Aladağ davası Türkiye’de laik, bilimsel eğitim mücadelesinin en önemli parçalarından biri oldu artık...

    Bu mücadeleyi kaybetmemek gerek...

    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    Aladağ davası avukatı Evren İşler: Çocuklara adalet borcumuz var

    Aladağ davası avukatı Evren İşler: Çocuklara adalet borcumuz var

    Aladağ davasında son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

    Aladağ davasında son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisini vurdu
    SONRAKİ HABER

    Marx 201 yaşında, çağrısı hala güncel!
    YAZARLAR
    Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Çıplak ayaklar, bitli başlar" meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Zerre: Bir insanın hem işçi hem de kadın olarak çilesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ramazan zamlarla geldi: Aylık sahur kahvaltı masrafı 400 lira
    Ramazan zamlarla geldi: Aylık sahur kahvaltı masrafı 400 lira

    Ramazan, art arda gelen zamlarla karşılanıyor. Ramazan ayına girerken sofralarının vazgeçilmezi olan ürünler cep yakıyor.

    Kadın muhtarlar kadınlar için kolları sıvadı
    Kadın muhtarlar kadınlar için kolları sıvadı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Batıkent’in 9 mahallesinin 8’inde ve Mersin'in Akdeniz ilçesi Akdam köyünde muhtarlık seçimlerini kadınlar kazandı.

    Mayıs’a girerken!
    Mayıs’a girerken!

    Mayıs, ilk gününden başlayarak bu yıl daha görkemli daha yaygın ve daha kitlesel gösterilere sahne oldu…

    Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...
    Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...

    "Türkiye’de bu tür davalarda ancak kamuoyu baskısı olunca sonuç elde ediliyor. Bu davalar gündemden düşünce ise dosyalar sessiz sedasız kapatılıyor."

    Bir ıslıkla ışıyan hürriyet: 555K
    Bir ıslıkla ışıyan hürriyet: 555K

    59 yıl önce Mülkiyeliler Birliği Lokalinde bir grup gencin planladığı eylem, Türkiye demokrasi tarihinin ilk ve en önemli öğrenci eylemlerinden oldu.

    Avrupa ne işçi ne de insan haklarını sayıyor
    Avrupa ne işçi ne de insan haklarını sayıyor

    Avrupa'nın gündeminde Fransa'nın antidemokratikleşen uygulamaları, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Latin Amerika ziyareti ve iklim eylemleri vardı.

    Marx 201 yaşında, çağrısı hala güncel!
    Marx 201 yaşında, çağrısı hala güncel!

    Doğum gününde Marx’ı hatırlamak, güncel ve bilimsel bir kuram olarak Marksizmin birkaç önemli yönüne işaret etmek önemli olacaktır.

    GÜNCELLENDİ
    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz
    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan A.Ö. hakkında verilen beraat kararına savcılık itiraz etti.

    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    Amerikan İç Savaşı
    Amerikan İç Savaşı
    Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker’e verildi
    Sennur Sezer Ödülleri İlhan Sami Çomak ve Hüseyin Peker’e verildi
    Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’na alaca baykuş ailesi yerleşti
    Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası’na alaca baykuş ailesi yerleşti
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    NBA: En uzun süren maçlar ve en uzun süre sahada kalan oyuncular
    NBA: En uzun süren maçlar ve en uzun süre sahada kalan oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. AA'nın ofisinin olduğu bina yıkıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisini vurdu
    İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisini vurdu

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anılıyor | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anılıyor.

    İmamoğlu: İlçelerde oylar pırıl pırıl, büyükşehirde şaibe var öyle mi?
    İmamoğlu: İlçelerde oylar pırıl pırıl, büyükşehirde şaibe var öyle mi?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin şaibe iddialarına "Buna kargalar bile güler" diyerek yanıt verdi.

    Polis, basın açıklaması yapan KESK üyelerine saldırdı: 30 gözaltı
    Polis, basın açıklaması yapan KESK üyelerine saldırdı: 30 gözaltı

    Dİyarbakır'da, tutuklu annelerine dönük şiddeti protesto eden KESK üye ve yöneticileri de polis saldırısına uğradı, 30 kişi gözaltına alındı.

    CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var
    CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var

    Erdoğan'ın "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var." sözlerine CHP'li Öztrak'tan tepki geldi. Öztrak, "Ortada şaibe yok, hazımsızlık var" dedi.

    7 işyerinde direniş devam ediyor: Direne direne kazanacağız
    7 işyerinde direniş devam ediyor: Direne direne kazanacağız

    Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK, Kale Kayış’ta sendikalaşma mücadelesi sürüyor.

    Sivas ve Erzurum’da iş cinayetleri: 2 işçi hayatını kaybetti
    Sivas ve Erzurum’da iş cinayetleri: 2 işçi hayatını kaybetti

    Sivas ve Erzurum’da iş cinayetleri yaşandı. Sivas’ta 1 işçi hayatını kaybederken; Erzurum’da 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

    Sarı yelekliler 25. kez sokağa çıktı
    Sarı yelekliler 25. kez sokağa çıktı

    Fransa’da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan sarı yeleklilerin eylemleri 25. haftasında da devam ediyor.

    SGK’nin kanser ilacı için ödeme yapmıyor, hastalar ölüme terk ediliyor
    SGK’nin kanser ilacı için ödeme yapmıyor, hastalar ölüme terk ediliyor

    Sağlık Bakanlığı ile SGK’nin kanser ilaçlarını ödeme listesine almaması nedeniyle pek çok hasta ölüme terk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan raporları yok saydı: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var
    Bakan raporları yok saydı: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş cinayetleri oranında yüzde 44'lük azalma olduğunu iddia etti.

    'Tasarruf' yapan Antep Belediyesinde daire başkanına 5 hizmetli
    'Tasarruf' yapan Antep Belediyesinde daire başkanına 5 hizmetli

    Antep Büyükşehir Belediyesinde bir daire başkanının hizmetine sekreter, şoför, odacı ve iki çaycı olmak üzere 5 kişi görevlendirildi.

    Irkçı ifadeler barındıran kitap üniversitede vize ödevi oldu
    Irkçı ifadeler barındıran kitap üniversitede vize ödevi oldu

    Farklı halklarla ilgili aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı ‘Ahlak-ı Alai’ kitabı Çukurova Üniversitesinde ilahiyat öğrencilerinin vize ödevi oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Bakırköy Cezaevi’nde açlık grevleri için eylem yapan annelere saldırı
    Bakırköy Cezaevi’nde açlık grevleri için eylem yapan annelere saldırı

    Bakırköy Cezaevi önünde açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılmak istenen açıklamaya polis saldırdı. 6 kişi gözaltına alındı.

    Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var
    Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine itiraza yönelik kararını açıklaması beklenen YSK'ye baskı yapmayı sürdürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP: YSK incelemesini tamamladı, itirazın reddedileceği açık
    CHP: YSK incelemesini tamamladı, itirazın reddedileceği açık

    CHP, YSK'nin İstanbul incelemesinin bittiğini belirterek kısıtlı seçmen sayısının AKP'nin iddia ettiği gibi 41 bin 132 değil 766 olduğunu duyurdu.