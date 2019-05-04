Diyarbakır'daki Ben û Sen Burcu bakımsızlık nedeniyle çöktü

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Dünyanın en eski ve sağlam surlarından olduğu söylenen ve Çin Seddi’nden sonra en uzun sur olan Diyarbakır’daki surlar, bakımsızlık sorunuyla karşı karşıya. Yağan yoğun yağışlar da bakımsız surların çökmesine sebep oluyor. 3 Mayıs'ta gece saatlerinde yoğun yağmurlardan dolayı Ben û Sen Burcu’nun bir kısmı çöktü. Durumu Evrensel'e değerlendiren Ben û Sen Mahallesi halkı "Bütün mahalle tedirginiz, biz onarın dememize rağmen onlar alçı çekip gidiyorlar." dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde de bulunan, Diyarbakır surları bakımsızlık nedeniyle çöküyor. Önceki gün gece saatlerinde yoğun yağıştan dolayı Ben û Sen Burcu’nun bir kısmı çöktü.

"SUR'DA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Ben û Sen Mahallesi’nde yaşayan Deniz Güler adlı yurttaş, surların durumunu anlatıyor | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Olaydan sonra görüştüğümüz burcun altındaki Ben û Sen Mahallesi’nde yaşayan Deniz Güler, Sur'da can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek “Korkudan mahalleden geçemiyoruz. Tedirginiz, evimiz aşağıda yürüyemiyoruz Sur'un altından. Uzun zamandır bakımsız bırakılmış. Yurttaşın üzerine düşse ne olacak? İlla ki birinin ölmesi mı lazım?” diye tepkisini dile getirdi. Mahalleli, Yaşar Hantaş mahallede tedirgin olduklarını belirterek "Eve giderken tedirgin oluyoruz. Burası, bakımsızlıktan dolayı çöktü. Yalnız burası değil Sur baştan sona bu durumda. Bir an önce bakımının yapılması gerek yoksa birinin üstüne çökecek." dedi.

"TARİHE NE KADAR ÖNEM GÖSTERDİKLERİ ORTADA"

Diyarbakır’daki surlar (Ben û Sen Burcu) bakımsızlık sorunuyla karşı karşıya | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Mahalle sakinlerinden Cuma ise "Gelip buraya alçı çekip gidiyorlar diyorlar. Burası çöktüyse Sur da komple yıkılır bir gün. Ölsek umurlarında değiliz zaten. Biz onarın diyoruz onlar gelip sıva çekiyor gidiyor. Hatırlarsanız çatışma zamanları Keçi Burcu’nun üzerine tuvalet yapmışları. O zaman da gördük şimdi de gördük devletin Surlara, tarihe ne kadar önem gösterdiğini" dedi.

Diyarbakır’daki surlar (Ben û Sen Burcu) bakımsızlık sorunuyla karşı karşıya | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Dîyarbekir mala mina

Diyarbakır’ın tarihi surları da çatışmalarda zarar gördü